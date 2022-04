Seriál Ulice: Mirkovo podezření, Lumírův trapas i svatba Věry a Luboše

I tento se budou příběhy oblíbených hrdinů z Ulice točit kolem lásky a milostných vztahů. Mirek začíná mít na Magdu a Prokopa otázek stále víc. Není divu, svatba se kvapem blíží. Jejich veselka však není jedinou, své ano si brzy řeknou i Věrka s Lubošem. Čím se Luboš před nevěstou předvede?

Lumír v obležení žen Najít tu pravou není jen tak. To ví velmi dobře také Lumír, kolem kterého se nyní motá docela dost žen, přestože on už má jasno. Ví, kterou by rád sbalil, jenže osud mu stále hází klacky pod nohy. Také tentokrát dopadne jeho snaha dát dotyčné najevo, že ona je tou jedinou, jinak, než by si přál. Stačí, aby se v ten samý okamžik náhodou sešly v hospodě všechny ženy, na něž v poslední době narazil a o pořádný trapas je rázem postaráno. Jak z toho Lumír vybruslí? A jaký dopad to bude mít u té, na které mu opravdu záleží?

Magdin milostný trojúhelník Láska je obohacením života. Zároveň ale přináší obrovská muka, pokud si člověk není jistý svými city a řeší vztahový trojúhelník. V této situaci se ocitla i Magda, která miluje jak Mirka, za něhož by se měla už brzy provdat, tak Prokopa, jenž o ni začal před dvěma měsíci bojovat. Nechce ranit ani jednoho z nich, tím však momentálně nejvíc ubližuje sama sobě. Přestože se pro jednoho z nich již rozhodla, vnitřně to stále nemá vyřešené. Co je pro Mirka rána pod pás?

Svatba Luboše a Věrky Člověk obvykle zjistí, co v tom druhém má, až když ho ztratí. Podobně to bylo i u Luboše a Věrky, jejichž manželství se před lety rozpadlo. Až poté paradoxně zjistili, jak moc jim na tom druhém záleží. Osud je opět svedl dohromady, dali si druhou šanci a dnes by měli znovu stanout před oltářem, aby si řekli své ano. Pro oba to je velký den, který Luboš navíc vyšperkuje obrovským překvapením pro nic netušící nevěstu.

Důvěřuj, ale prověřuj Tímto heslem se řídí nejedna manželka. Iva sice svému muži věří, ovšem jakmile náhodou zjistí, že má před ní tajnosti, do kterých je namočený i Miloš, rázem znejistí. Když se Iva navíc dozví, že Milošovo srdce několikrát vzplálo i mimo domácí krb, rozhodne se, že o Vítka pro jistotu zabojuje. Při její smůle to ale nedopadne tak, jak si naplánovala. Korunu všemu nasadí právě Miloš, jenž z několika indicií usoudí, že u Klímových právě zažívá déjà vu, že se ocitl v té samé situaci jako před necelými třemi lety, když náhodou odhalil manželčinu nevěru.