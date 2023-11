Seriál Ulice: Na Pumrovou čeká pomsta, na jiné láska či zásadní rozhodnutí

Ulice bude tento týden místy připomínat romantickou komedii. Ája s Vendulou vyhecují Martinu, aby konečně udělala první krok ke sbalení Jirky. Také Mára a Karla nemají vše definitivně vyřešené a budou kolem sebe opatrně kroužit. To Milena Pumrová dostane pořádnou bídu. Proč? A co dalšího se tento týden stane v Ulici?

Vtipná pomsta Lidská závist dokáže pokazit radost z nejednoho úspěchu. Pak už záleží na každém jedinci, jak se s tím vypořádá. V případě Miloše a Evy je to celkem nasnadě. Eva má totiž co slavit, a tak je na ni její muž náležitě pyšný. Jenže závistivá Pumrová hne Milošovi svými poznámkami na Evinu adresu natolik žlučí, že ten se rozhodne nenechat to jen tak. Seriál Vyprávěj: Bohdalová a Havlová odmítly roli, smutný osud Brzobohatého i lásky na place S Eviným velkým přispěním bude chtít dát Pumrové pořádnou lekci. Svérázní Knoblochovi vypilují svou vtipnou pomstu do nejmenších detailů, aby si Pumrovou namazali na chleba, ovšem výsledek nakonec předčí veškerá očekávání… Co Miloš a Eva Pumrové provedou? Jak si ji vychutnají?

Pokračování 2 / 5 Vyznání lásky Vzájemné vyznání lásky může být docela problém, pokud člověk neví, jak to ten druhý má, a navíc je i dost ostýchavý. Pak nezbývá nic jiného, než aby se do toho vložili přátelé dotyčných a k prvnímu kroku je doslova dokopali. Co nevíte o seriálu Život na zámku? Dagmar Havlová odmítla hlavní roli a všude byla skrytá reklama na Chinaski V případě Martiny a Jirky bude bohatě stačit jedna velká dámská jízda, kdy padnou veškeré zábrany. Nejrůznější následky tohoto mejdanu na sebe samozřejmě nenechají v následujících dnech čekat… Příběh jako z romantické komedie prožijí tento týden nejen Jirka a Martina, ale spolu s nimi i jejich blízcí. Dočkají se konečně všichni happy endu?

Pokračování 3 / 5 Jak se vyznat sám v sobě Vyznat se v sobě, v tom druhém i v celkové situaci dá občas zabrat, zvláště když člověk zjistí, že věci jsou možná trochu jinak, než jak si myslel. Mára má už několik dní plnou hlavu Karly, ale pořád si s tím neví randy. Najednou zase netuší, na čem je. Přitom indicie byly ještě nedávno docela jasné. Jak dostat partnera na terapii? Radí psycholožka Marta Boučková A tak si Mára po dlouhé době dohodne setkání s terapeutem Reindlem, aby to s ním probral. Ten mu dá zdánlivě snadný úkol, jenže jeho splnění není pro Máru ani trochu jednoduché… Co hodně ovlivní vztah Karly a Máry? A čím terapeut nasadí Márovi pořádného brouka do hlavy?

Pokračování 4 / 5 Nepřekonatelný dědeček Dokážeme podpořit své blízké v jakékoliv situaci? Gábinin táta má spoustu chyb, jedno se mu ale musí nechat – jako dědeček je nepřekonatelný. Jeho vnuk Šimon to ví už dávno, dnes to zjistí i Šimonův nevlastní brácha Tomáš. Babičky a dědečky známe teprve třicet tisíc let Mastný se díky klukům vrátí nazpět do svých dětských let, takže přesně trefí, co s nimi podniknout, aby je to bavilo a aby si společné odpoledne všichni tři užili. Tom bude díky tomu zářit štěstím, ovšem jeho táta Hynek už tak nadšený nebude. Proč? Jaký vztah nyní mají Hynek a Mastný? A jací kostlivci kvůli tomu vypadnou ze skříní Gábině a Hynkovi?

Pokračování 5 / 5 Sonino rozhodnutí Mít moc je občas dvojsečné, zejména když si ji člověk nepřiměřeně užívá. Z pozice moci nyní bude jednat na gymnáziu také Soňa, jíž jde v první řadě o dobrou pověst školy. Proto se rozhodne pro exemplární potrestání hříšníků za prohřešek, nad kterým by jiní mávli rukou. Ovšem Soňa má velkou oporu v zákoně, jenž mluví jasně. Otázkou je, jak na tento její nečekaný krok zareagují ostatní, kterých se to také hodně týká… Koho, proč a jak Soňa potrestá? A co to rozpoutá? Kvíz: Jste znalkyně nekonečného seriálu Ulice? Otestujte si své vědomosti!