Seriál Ulice: Napětí v rodině, sebepoškozování, hazard i romantické vyznání

Tento týden se Klímovi dostanou do hodně nepříjemné situace, kterou by nechtěl řešit žádný rodič. Čím dál větší starosti jim totiž dělá Žofie, kamarádka jejich mladší dcery Anežky, která zoufale volá o pomoc. Vanda zase kvůli touze po vdavkách propadá nebezpečnému hazardu. Udobří se konečně Magda a Prokop a co za průšvih chystá Šimon kvůli Valerii?

Žofie matčin nátlak nezvládá Žofie si již delší dobu prochází peklem kvůli rozchodu rodičů a odstěhování jejího táty (Tomáš Petřík) z domova. Už nesnesl manželčin (Marcela Rojíčková) stupňující se perfekcionismus a její snahu dirigovat jeho, dceru i celou domácnost. Žofie s mámou ale zůstala a ta se na ni bohužel upnula takovým způsobem, že je pro Žofii teď doma nedýchatelno. Situace u Žofie doma dělá starosti Klímovým, u nichž Žofie pravidelně nachází azyl. Jejím rytířem se stal Anežčin mladší bratr Michal (Karel Klement), kterému se Žofka líbí. Samotná Žofie přes veškerou oporu Klímových už ale situaci doma nezvládá. Čím dál častěji ji napadají černé myšlenky, jak tomu všemu uniknout. Úlevu najde v sebepoškozování, aniž by si uvědomila, že tohle je přímá cesta do pekel… Co si udělá? A jak ji to změní? Co na vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Vanda propadá hazardu Vanda (Kristýna Hrušínská) touží po pohádkové svatbě s Luďkem a snaží se za každou cenu získat peníze. A proto se rozhodne zamířit znovu do kasina. Hazardu se Vanda rozhodně nebojí. A i když si její nejbližší myslí, že je vše v pořádku, ona za jejich zády chodí do kasina, kde chce vydělat balík. „Když člověk přijde do kasina, tak si myslí, že vydělá spoustu peněz. A Vanda je taková, že by ráda měla spoustu peněz, aby si mohla kupovat hezké věci. A zároveň by potřebovala peníze na pohádkovou svatbu snů. A jednou se jí podaří tady vyhrát, tak si myslí, že to umí, že ví ten klíč. Tak se tam vrací a vrací... Uvidíme, jestli jí štěstí bude přát,“ řekla herečka.

Náročné období Kdo by měl udělat první krok k usmíření, když to ve vztahu zabouří? A jak by měl tento krok vypadat? Magda a Prokop mají oba svou hlavu. Přestože si navzájem chybí a stýská se jim po sobě, ani jeden z nich se nemá k tomu, aby inicioval usmíření. Oba si myslí, že ten druhý přestřelil, takže by měl přijít jako první. Tento týden na sebe náhodou narazí v kavárně, kde se Prokop sejde s Mirkem, aby s ním probral pro něj hodně důležitou záležitost.