Seriál Ulice: Následky z lyžáku, návrat Evžena i Danovo romantické gesto

Drby ve škole

Co všechno může rozvrátit několik zkreslených historek pronesených v touze po senzaci? To zjistíme v příběhu ze školy, kde Magda s Prokopem čelí jejich nepříjemným následkům. Magda důrazně upozorní Žofku, aby neroznášela drby, ale to se neobejde beze svědků, takže všem dojde, jak se věci mají. Mirek si myslí, že by se Magda a Prokop měli začít bránit.

Co prozradila představitelka Magdy Veronika Čermák Macková? Podívejte se na video: