Seriál Ulice: Návrat Edieho, boj o Máru i Bářina láska. Co se stane v nové sérii?

Tým seriálu Ulice si přes léto užívá zasloužené prázdniny, aby se mohl do nové sezóny vrátit v plné síle. Závěr poslední série byl dramatický, my však už víme, co se bude dít v té následující! Na co se můžete těšit?

Návrat Eddieho Velkým tahákem pro všechny fanynky bude zcela jistě návrat Eddieho Rambouska, který si to namíří i s kufry rovnou k Magdě, své bývalé lásce. Otázka je, jak tenhle návrat zahýbe vzájemným vztahem Magdy a Prokopa. Ti dva se sice před prázdninami rozešli, ale Prokop s tím srovnaný evidentně není. Že by chtěl Magdu získat nazpět a Eddie se pro něj stane nečekanou překážkou? Redakční tipy na víkend: Ginfest, závod na lyžích i Latinskoamerický festival S létem ožila města a ulice: Pražský Jiřák se o víkendu promění v…

Julie se nevzdává K velké radosti Blanky i zbytku rodiny skončila Kristýna těsně před prázdninami takřka na minutu s Julií. Sama totiž zjistila, že Julii jde spíš o peníze než o klienty samotné. Pro Kristýnu to bylo obrovské rozčarování, neboť Julie byla její vzor. Důvěřovala jí, věřila, že se s její pomocí zbaví záchvatů úzkosti. Když prozřela, rozhodla se pro klasickou léčbu. Julii už nikdy nechtěla vidět, jenže po prázdninách se znovu setkají. Ezošmejdka Julie má prostě hroší kůži, a tak je nasnadě, že se pokusí Kristýnou opět manipulovat a získat ji nazpět mezi své oddané ovečky… Celebrity v sektách: Děti boží, Duhová rodina, scientologie a božský komplex 15 I některé slavné osobnosti propadly náboženským kultům a jsou jejich…

Lumírovo trampování s Lexíkem, Pavlem a Máriem i pád Nyklové Lumír Nykl není žádné ořezávátko, to už v minulosti předvedl několikrát. Jeho syn Lexík svého tátu a společné geny rozhodně nezapře. To předvede i nyní, když společně vyrazí s Pavlem a Máriem do přírody, aby si užili nejen trochu dobrodružství, ale hlavně chlapské pospolitosti. Ovšem ne všechno půjde tak hladce, jak si pánové myslí… To ostatně zjistí také nezmar Vilma Nyklová, která se u Lumíra pustí do velkého úklidu. Stačí chvilka nepozornosti, ztráta balance, a už to bude lítat. Otázka je, jaký bude dopad vzhledem k Vilmině věku…

Karlin boj o Máru Karla a Mára se sice rozvádějí, ovšem nezasvěcený člověk by to na nich v poslední době nepoznal. Rozumějí si, vycházejí si vstříc ohledně střídavé péče o syny, byli sehranou dvojkou, když chystali svatbu Dominice a Tonymu. Karla proto stále doufá, že by se k sobě mohli vrátit, protože Máru pořád miluje. Jenže po prázdninách se svěří těhotné Dominice s obavou, že si Mára zřejmě někoho našel. Je její podezření oprávněné? Začne o Máru bojovat, nebo to definitivně vzdá? Krkonošské pohádky: Noční natáčení, podfuk na komunisty i kuřácké pauzy 12 Česká večerníčková tvorba je tvořena převážně animovanými pořady,…

Porod takřka v přímém přenosu Kromě Dominiky je v Ulici momentálně těhotná také ředitelka školy Irena Landová. Ta sice svou agendu už předala Magdě, do školy za ní ale stále chodí. Zamíří tam také v době, kdy se už bude modlit, aby se její potomek konečně rozhodl podívat na tento svět. Její přání bude vyslyšeno, ovšem v poněkud nevhodné chvíli. Ale na druhou stranu – kde jinde než ve škole by se mělo cítit Irenino dítě jako doma, a tudíž právě zde přijít na svět? Tragické osudy českých dětských hvězd: Drogy, alkohol, deprese i rakovina 25 Už v dětství se stali miláčky národa a měli dobře našlápnutou…

Bruno a Bára konečně spolu? Bára a Bruno kolem sebe krouží už nějaký ten pátek. Těsně před prázdninami se zdálo, že si ti dva konečně vyznají lásku a začnou spolu chodit, ale k tomu nakonec nedošlo. Rande jim tehdy překazil Mára, Bára pak následujícího dne odletěla na celé léto pracovně do Japonska. Jak to s nimi bude po Bářině příletu? Podle ochutnávky z nových dílů Ulice se to mezi nimi začne vyvíjet velmi slibně… Dobrodružství kriminalistiky: Smolná premiéra, nedostatek herců a zatčení 28 Metody, které dnes běžně vídáme v detektivkách, byly v dřívějších…