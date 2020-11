Seriál Ulice: Nečekané úmrtí i Světlana v ohrožení života

Také tento týden nebude o dramatické situace v seriálu Ulice nouze. Světlanu odveze záchranka a v nemocnici bude bojovat o život, Magda se setká s novou postavou, Alicino tajemství bude odhaleno a Karla zvolí ústup. Co dalšího se bude dít v Ulici?

Světlana bojuje o život Jak malicherné se nám najednou zdá vše ostatní, když začne jít o život? Co nám dává sílu bojovat? Kde bereme naději, že zase bude lépe? Lumírovi a celé jeho rodině se co nevidět obrátí život vzhůru nohama poté, co Světlanu odveze do nemocnice záchranka. Přestože s Lumírem ještě ráno plánovali spoustu věcí, odpoledne Světlana náhle bojuje o život… Co se stane? Kdo je Nyklovým oporou v těchto těžkých chvílích? Podívejte se na ukázku z Ulice:

Nová postava Jak málo někdy stačí, aby se stal pořádný trapas? A jak je svět občas malý? Magda se v bistru náhodou seznámí se sympatickým Prokopem, jemuž se nechtěně postará o docela prekérní situaci. Přestože se zdá, že tahle epizodka zůstane bez pokračování, hned následujícího dne se Magda s Prokopem nečekaně znovu setká, navíc v místech, kde by ji to ani ve snu nenapadlo… Jak Prokop zasáhne Magdě do života? Jak jejím blízkým? A jaké trapasy provázejí jejich seznámení? Prokop Junek v podání Ondřeje Studénky přinese do Ulice romantiku i překvapivé zápletky.

Alice má tajemství Co může občas způsobit malá nepozornost? Jak snadno někdy vyplave na povrch naše tajemství? Alice doufá, že to její se nikdo nedozví. Opět mlží před Bedřichem i ostatními, aby se neprovalilo, kde bere peníze na rozjezd kovárny. I když se zdá, že se jí podaří tuhle informaci ututlat, náhoda to zařídí jinak. Její tajemství navíc odhalí někdo, kdo z toho má pořádný šok… Co Alice tají? Kdo a při čem ji nachytá? A jak zareaguje?

Přehnaná péče Jak přežít ve zdraví přílišnou péči tchyně, která by za vás nejradši i dýchala? Těhotná Karla je Věrce vděčná, že jí doma pomáhá. Ale jakmile se k ní Márova máma nastěhuje, aby ji měla neustále pod dohledem, i taková tvrďačka jako Karla raději zvolí chrabrý ústup a malou lest, aby se dostala z dosahu Věrčiny péče… Co Karla Věrce pro jistotu zatají? Co je divné Márovi? A proč Karla právě kvůli Věrce dokonce i zalže?