Seriál Ulice: Nečekaný návrat, vyhledání pomoci i drsné prozření

Gábině rupnou nervy

Zachovat si chladnou hlavu a odstup, když nám brnká na nervy potomek v pubertě? To není vůbec snadné. Zjišťuje to Gábina, která v poslední době ztrácí trpělivost se Šimonem. Najednou ho vůbec nepoznává. Je jako vyměněný, nedodržuje to, na čem se dohodnou, lže. Dojde to tak daleko, že se Gábina už neudrží. A poprvé v životě mu vlepí pořádnou facku. Pro oba to je hodně překvapivé. Co to udělá s jejich vztahem?