Seriál Ulice: Nečekaný návrh, vztahový trojúhelník i jiskření mezi Magdou a Eddiem

Evženovo zjevení Jsou rány, které se asi nikdy nezacelí, zvláště pokud přijdou od těch nejbližších, od těch, které jsme kdysi milovali. Evžen nedokáže ani po letech přijít na jméno exmanželce Haně kvůli podrazu, který na něj kdysi udělala. Myslel si, že ji už v životě neuvidí, vyškrtl ji ze svého života, vymazal z paměti. Proto nyní bude mít pocit, že vidí ducha za bílého dne, když ji najednou po letech spatří v místech, kde by to rozhodně nečekal, v místech, kde našel nový domov… Proč se jeho exmanželka tak nečekaně objevila? Co mu chce tak najednou po letech, kdy spolu vůbec nebyli v kontaktu?

Pokračování 2 / 5 Speciální medicína Pro každého akčního člověka je upoutání na lůžko doslova utrpením. Často ale trpí mnohem víc ti, kteří o takového maroda pečují. O tom by mohli vyprávět už celé romány i Nyklovi spolu s Kateřinou. Vilma Nyklová má prostě své mouchy. Občas se chová jako malé dítě, trucuje a taky vymýšlí neplechy. Tentokrát se jí zachce jedné velmi speciální medicíny, po které se jí zaručeně zvedne nálada. Narazí však na jeden menší problém. Kdo jí splní toto specifické přání, jež musí zůstat zejména před Lumírem, Kateřinou a Vendulou dobře utajeno? A když se konečně poštěstí – co s ní tato medicína v množství větším, než je malé, udělá?

Pokračování 3 / 5 Spontánní mejdan Vyrazit si občas z kopýtka, vyčistit hlavu a pobavit se s přáteli potřebuje každý. Neodolá tomu ani Iva, která na sobě už začíná pociťovat dvě zaměstnání. Večer je obvykle tak vyšťavená, že na nic jiného než na zalehnutí do postele nemá sílu. Teď jí ale posezení s Jitkou a Robertem Duškem natolik sedne, že se rozhodne ve slibně načatém večeru pokračovat až do pozdních nočních hodin. A když už bude všude po zavíračce, padne od Roberta návrh, který Ivu okamžitě nadchne… Co jí Robert navrhne? A jak tenhle spontánní mejdan dopadne? Proč bude mít Iva najednou obrovské výčitky svědomí?

Pokračování 4 / 5 Trn v oku Smířit se s rozpadem manželství a rodiny je občas hodně těžké, zvláště když vám na partnerovi stále záleží a dali byste cokoliv za to, aby vše bylo jako dřív, před krizí, která vás rozdělila. Karla stále doufala, že by se s Márou k sobě mohli vrátit, že rozvod nakonec neproběhne. Jenže Mára jí ani po tak dlouhé době nedokáže odpustit její románek s Jakubem. Žádostí o rozvod udělal za partnerským vztahem s Karlou tlustou čáru. Nyní si již užívá nových známostí a vztahů. A právě to Karla nedává. I když se umí dobře přetvařovat, Monika na ní hned pozná, že je pro ni trnem v oku a že jí opravdu vadí… Při jaké příležitosti se ty dvě znovu setkají? Proč Karle právě kvůli Monice nakonec povolí nervy? A jak tento vztahový trojúhelník vnímá Mára?

Pokračování 5 / 5 Staré lásky Říká se, že stará láska nerezaví. V mnoha případech tomu tak skutečně je. Pár se dá po kratší či delší odluce opět dohromady tak přirozeně, jako by se nikdy nerozešel. Platí to také u Magdy a Eddieho? Ti dva spolu tráví hodně volného času, až to je jejich kolegům podezřelé. Často spolu odcházejí ze školy, nyní Eddie dokonce ráno řeší, že si u Magdy zapomněl nabíječku na telefon. Není proto divu, že to, co napadlo jejich okolí, napadne i je samotné. Dají se spolu znovu dohromady? Co k sobě cítí? A kdo je spolu přistihne?