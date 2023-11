Seriál Ulice: Nečekaný předčasný porod, rozvodové stání, podezření z krádeže i boj o manželství

V seriálu Ulice jsou už nějakou dobu na spadnutí dvě diváky dlouho očekávané věci, k nimž má dojít u Marečkových – porod u Dominiky a Tonyho a rozvod u Karly a Máry. Přestože by k těmto událostem nemělo dojít v ten samý den, druhý potomek Dominiky a Tonyho se najednou rozhodne jinak. Naštěstí budou po ruce právě Karla a Mára... Co dalšího se bude tento týden dít?

Podezření z krádeže Z prkotiny se občas stane kauza nečekaných rozměrů, protože každý ze zúčastněných vnímá situaci jinak. To se potvrdí i Magdě, která musí na gymnáziu řešit kromě svých povinností jednu zdánlivě banální záležitost – ztrátu Soniných stopek. Soňa to totiž nemíní nechat být, neboť jí jde o princip. Myslí si, že ji někdo záměrně okradl, takže hodlá viníka vypátrat a potrestat. Proto se jí ani trochu nelíbí přístup Magdy, jež by nad tím nejraději mávla rukou. Soňa navíc záhy nabude dojmu, že Magda viníka zná, a dokonce ho kryje… Co všechno se semele na škole kvůli Soniným zatoulaným stopkám? Koho a proč bude Soňa podezřívat z jejich krádeže?

Pokračování 2 / 5 Manželské hašteření U některých párů je vzájemné hašteření kořením jejich vztahu. Občas to už ale může být přes čáru pro ně samotné i pro jejich blízké. Miloš a Eva Knoblochovi jsou oba hodně specifičtí, takže někdy je jich opravdu moc. To si uvědomují hlavně lidé kolem nich včetně Františka, kterého ti dva neustále zatahují do svých problémů a vzájemných rozepří. Jenže i on má pouze jedny nervy, a tak není divu, že mu již brzy povolí. Aby také ne, když se Miloš začne sypat, protože Eva v něm už nevidí pořádného chlapa. A co víc, tragickým hlasem prohlásí: „Jsem mrtvej Knobloch." Co je pro Františka tou poslední kapkou? Jak a proč si vzápětí podá Evu? Co všechno se díky tomu u nich provalí?

Pokračování 3 / 5 Vandin boj o manželství Kdy má ještě smysl bojovat o záchranu manželství? A za jakou cenu? Vanda má v tomhle jasno. S Luďkem k sobě prostě patří. Ona ho stále miluje, stojí o něj, takže ho musí přesvědčit, že je to vzájemné. Přestože jí i máma radí, aby se před ním tak neponižovala a nedolézala za ním, je to zbytečné. Vanda si nedá říct. Naopak své úsilí ještě zintenzivní. Za Luďkem se vypraví dokonce i k němu domů… Proč? Jak do svého boje zatáhne i Blanku a Evžena? A s jakým výsledkem?

Pokračování 4 / 5 Nečekaný porod Plány jsou jedna věc, realita ale může být úplně jiná. Karla a Mára dnes mají rozvodové stání, na něž se od rána chystají. Přestože se zpočátku zdá, že vše proběhne hladce a klidně, den najednou nabere na obrátkách ve chvíli, kdy Dominika začne nečekaně rodit v Coolně a nastávající tatínek Tony vzápětí panikařit, protože na tak rychlý průběh není připraven… Co udělá se vztahem Karly a Máry právě tato událost? Jak to bude s jejich rozvodem? A co překvapí Moniku?

Pokračování 5 / 5 Narozeninová oslava Narozeninové oslavy si chtějí všichni užít, jenže občas se stane, že samotní oslavenci o nich mají trochu jiné představy než ostatní. To platí i pro Gábinu, jež by své narozeniny nejraději úplně zasklila. Její blízcí jí to však nedovolí, a tak se Gábina bude celý den tvářit, že je vše v nejlepším pořádku. Až když je o samotě s Hynkovou Dášou, už to nevydrží a téměř se sesype… Proč? S čím se Dáše svěří? A co se na oplátku dozví od ní?