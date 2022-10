Seriál Ulice: Neodbytný Jakub, Šimonovo napadení, a Kaštanův kolaps

Postavit se starším spolužákům, kteří se po vás vozí, chce notnou dávku odvahy, ovšem málokdy to přinese kýžený výsledek. Spíše se stane pravý opak. To nyní na vlastní kůži pocítí i Šimon, na kterého si Roman s Viktorem počíhají hned ráno. Kluci si jsou vědomi své převahy a už si neberou servítky. Šimona dokonce napadnou i fyzicky, aby mu dali za vyučenou. Tím to pro ně ale nekončí.

Jakub si nedává pokoj

Člověk občas zažije nepříjemné prozření, když se z velké zamilovanosti stane obrovská noční můra poté, co jeden z partnerů nechce přijmout rozchod. To se stalo i Karle, která by ráda udělala tlustou čáru za románkem s Jakubem. Jenže on ji nehodlá nechat jen tak jít. Chce být za každou cenu s ní, neakceptuje ani to, že Karla má manžela a rodinu. Znovu stalkuje ji i její blízké, aby mohl zasadit úder. Co Jakub provede tentokrát?