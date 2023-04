Seriál Ulice: Neohlášená návštěva, další Šimonův průšvih a obavy o Kristýnu

Přestože se blíží Velikonoce, v Ulici budou mít oblíbené postavy jiné starosti. Lumír spřádá kvůli Kateřině velké plány, Miloš bude chtít oživit staré časy u Liškových, což zarazí Frantu se Skyler, Šimon se kvůli Valerii opět řítí do průšvihu a pěkně se to vyostří i u Kristýny, kterou už několik měsíců sužují panické ataky.

Lumír způsobí mámě trápení Jak začít znovu, aby byli všichni spokojení? To řeší také Lumír. Přestože tento týden začínají Velikonoce, Lumír nemá na svátky jara ani pomyšlení. V hlavě se mu honí spousta velkých změn, jež hodlá podniknout kvůli Kateřině. To se samozřejmě ani trochu nelíbí jeho matce Vilmě, která mu znovu začne mluvit do života. Čím je urputnější, tím více si Lumír ale stojí za svým. Otázkou je, co na jeho plány řekne Kateřina, které takový důkaz lásky zpočátku vyrazí dech… Co všechno hodlá Lumír podniknout kvůli společnému životu s Kateřinou? A proč to způsobí jeho matce bezesné noci? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Miloš se vetře k Frantovi a Skyler S nezvanými a předem neohlášenými návštěvami je obvykle potíž, protože člověk nikdy neví, co od nich čekat. To zjišťují i František a Skyler, kteří si trochu nevědí rady s Milošem. Ten má totiž jejich byt stále spojený se svým nejlepším kamarádem Bedřichem, který momentálně žije v Opavě. To ale pro Miloše není překážkou. Rád by vrátil nazpět staré dobré časy, které v bytě Liškových zažil a které pro něj znamenají nejen chlapské debaty u piva a panáků, ale třeba i azyl v těžkých dobách. Má to však malý háček – Františka a Skyler na to předem nepřipraví… Jak tato Milošova spanilá jízda dopadne? A proč se chce vrátit v čase?

Šimon poruší pravidla Zamilovanost občas dělá divy. Jako by člověk najednou ztratil hlavu a přestal racionálně uvažovat. To se přihodí také Šimonovi, který je už pěkně dlouho zakoukaný do Valerie. Není se proto čemu divit, že s ní chce trávit co nejvíce času. Potíž je, že z Hynka se vyklubal hodně přísný táta, který s ním nehodlá o určitých věcech diskutovat. A nedej bože, aby Šimon porušil jím stanovená pravidla… Co Šimon vyvede kvůli Valerii tentokrát? Jak si to s ním Hynek vyřídí? A co pořádně namíchne Gábinu? Na čem se s Hynkem jako Šimonovi rodiče rozhodně nedomluvili?