Seriál Ulice: Nová postava na scéně! Kdo je záhadná dívka v Prokopově náručí?

Již dnes ve čtvrtek 13. května se v oblíbeném seriálu Ulice objeví další nová postava, která zamíchá kartami. V hlavní roli bude opět Prokop, který už zamotal hlavu nejedné ženě. Kdo je ta, která se najednou objeví v jeho bytě s lahví sektu?

Prokop se už od začátku zalíbil Magdě, ale ta pořád netušila, jestli mu má věřit, nebo ne, protože netoužila po zlomeném srdci. Mezi nimi je ovšem zcela jasná chemie, ale Prokop stále vyvádí věci, které Magdu od něho odrazují. Je to jako na houpačce.

Zamilovala se do něho i Irena Landová, která si už hojí své zlomené srdíčko. Prokop se totiž snaží posunout vztah s Magdou o kousek dál, ale je tu další průšvih. Magda ho totiž přistihne in flagranti s úplně cizí ženskou. Neznámá dívka se jmenuje Nikča. Půjde o jednorázovou záležitost, nebo se nezávazný vztah mezi Nikčou a Prokopem nakonec vyvine v něco vážnějšího? To se dozvíte již dnes!

Co se děje tento týden v Ulici? Podívejte se na video: