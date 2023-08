Seriál Ulice: Nové díly jsou tu! Co vás čeká v následující sezóně? Těšte se na nové tváře i velké návraty!

Co prozradila Markéta Stehlíková o nové sezóně v Ulici? Podívejte se na video:

Jeden z divácky nejoblíbenějších původních seriálů u nás se vrací po krátké vysílací pauze s novými příběhy v pořadí již devatenácté sezóny. Diváci se mohou těšit například na hvězdné posily. Lucie Vondráčková se představí jako Soňa Čechová, nová zástupkyně ředitelky školy Magdy (Veronika Čermák Macková). Soňa zasáhne do dění ve škole i v Magdině životě, navíc jí hned od začátku bude sympatický Prokop (Ondřej Studénka), jenž se s Magdou před prázdninami rozešel a pak toho začal litovat. Uliční herecký tým posílí také Adéla Gondíková, jež ztvární Hanu Šmýdovou. Ta připomene Evženovi (Martin Finger) jejich společnou temnou minulost, na niž se on snažil zapomenout.

Velké návraty známých postav

Do Ulice se zároveň vracejí tři důvěrně známé postavy, které to tam jaksepatří rozvíří. Tou první je Márova (Kryštof Rímský) takřka osudová láska Monika Farská (Anna Fixová). Druhý velký návrat se týká Magdina bývalého partnera a její první velké lásky – Eddieho Rambouska (Jiří Panzner). Třetí návrat určitě přivítají všichni fanoušci Luďkovy (Vasil Fridrich) manželky a věčné potížistky Vandy (Kristýna Hrušínská). Příchody těchto postav ovlivní nejen osudy jejich bývalých či současných partnerů, ale také jejich blízkých, neboť jednotlivé návraty vyvolají spoustu otázek. Potvrdí se i u nich, že stará láska nerezaví? A jak na ně zareagují Karla (Markéta Stehlíková), která by byla ráda, kdyby se k sobě s Márou vrátili, Prokop, jemuž na Magdě stále záleží, nebo Luděk, jenž vidí rudě jen při zmínce Vandina jména?