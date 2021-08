Seriál Ulice: Nové postavy, lásky, zvraty a dramata. Co vás čeká na podzim?

Mirkovým protipólem je Prokop, se kterým se Magda dokáže vášnivě pohádat i od srdce zasmát. Spojuje je zájem o ekologii i snaha vést se studenty otevřený dialog. Ve škole se z nich stanou spojenci proti klice Landová–Kalina, která má svou představu o vzdělávání i vedení studentů k mimoškolním aktivitám. Jejich rozdílné názory na sebe budou narážet čím dál častěji. Roli v tom samozřejmě sehrají i raněná srdce a ega, byť by to Landová s Kalinou nikdy nepřiznali. Stanou se z nich urputní protivníci, což Magdě i Prokopovi značně znepříjemní jejich další působení ve škole… Jak si sednou Tomáš a Mirek? A jak Magdino chození s Mirkem ovlivní její vztahy s Prokopem či Landovou?

Magda se na samém konci školního roku rozhodla vylézt ze své bezpečné ulity a vrátit se nazpět do života se všemi riziky i krásnými věcmi, jež přináší. Se zhrzenou ředitelkou Landovou uzavřely křehké příměří, s kolegou Prokopem konečně vybalancovali vztah na bázi přátelství, které je ale poznamenáno jejich výbušnými povahami. Na konci prázdnin se Magda za netradičních okolností seznámí s Prokopovým kamarádem, úspěšným podnikatelem Mirkem, kterému okamžitě padne do oka. Jeho dvoření bude pro Magdu balzámem, neboť Mirek by ji nejraději nosil na rukou a splnil každé její přání, i to nevyslovené.

Marečkovi

Mára odjel těsně před prázdninami do Norska, aby vydělal peníze na splacení dluhů a zaplacení pokuty za nelegální kšefty, do kterých se na jaře pustil ve snaze zabezpečit rodinu podle svých představ. To se podepsalo i na jeho manželství s Karlou, jež se otřáslo v základech. V pauze a Márově odjezdu viděli oba dva východisko, jak krizi ustát. Karle začali s domácností i malými dětmi hodně pomáhat Márovi rodiče, Věrka a Luboš, bratr Bruno i kolega z kriminálky Jirka Herman, jenž se stal pro školáka Vojtu parťákem, který mu tak trochu nahrazuje tátu. To začne být trnem v oku Věrce, podle níž nemá Herman coby policajt na Vojtu ten nejlepší vliv. Navíc si vezme do hlavy, že Jirka leze jejímu synovi do zelí i u Karly.

Přestože se to zdá naprosto absurdní, časem se dokonce i Luboš přesvědčí na vlastní oči, že Věrka zřejmě není daleko od pravdy. Navrch budou mít Věrka i Luboš spoustu starostí sami se sebou kvůli zdravotním problémům, které oba dva podcení. Věrka nakonec skončí v nemocnici, což se už před Márou neututlá. Ten se rozhodne okamžitě jednat, aniž by měl nějaký detailnější plán, jak situaci doma vzít pevně do svých rukou. Aby toho nebylo málo, Karla s Márou budou muset řešit i nové bydlení… Jak vážné jsou zdravotní potíže Věrky s Lubošem? A jak vše ustojí Karla s Márou, mezi kterými pořád visí Márův průšvih?