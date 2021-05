Seriál Ulice: Ohrožená manželství, Mastný opět škodí a Landová se mstí

Co se bude dít v Ulici tento týden? Podívejte se na video:

Amálie si myslela, že vztah s exmanželem už má dávno vyřešený. Po jeho náhlém skonu ale zjišťuje, že tomu tak zdaleka není. Když navíc Vlastimil Pešek odhalí jejich dávné tajemství, znamená to další pořádnou trhlinu v jejich manželství.

Radek Mastný opět šikovně škodí Lumírovi a Nyklovým. Nástrojem jeho pomsty se stala Kateřina, nová majitelka penzionu a hospody v Ulici, aniž by o tom ona sama věděla. Když se jí to Lumír pokusí naznačit a domluvit se s ní, Kateřina ho setře takovým způsobem, že jí Lumír nemůže přijít na jméno…

V Ireně Landové to vře už delší dobu, od chvíle, kdy náhodou odhalila Magdino a Prokopovo tajemství. Nyní hlavně Magda pocítí, čeho všeho je schopná zhrzená žena, jak tvrdá a zákeřná umí Landová být.

Ženské zbraně

Blanka by si moc přála, aby se s Evženem k sobě vrátili, aby konečně dostala šanci otevřeně si s ním promluvit o svých citech i všem, co mají za sebou. Jenže kolem Evžena se už měsíc motá i Kateřina, jež dnes naplno zaútočí svými ženskými zbraněmi… Co se odehraje mezi Evženem a Kateřinou?