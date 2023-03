Seriál Ulice: Osobní bankrot, příprava na miminko i zkažené líbánky

V Ulici to bude tento týden zase pěkně napjaté. Miloš kvůli manželce Evě bude riskovat, že přijde o všechno. Magda zase prožívá těhotenství Landové natolik, že Prokop začne panikařit. Novinář Tomášek nedá Hermanovi pokoj a v práci mu to zatopí. Jolana se stále trápí kvůli dceři Vandě. Co neutají před Marií?

Miloš riskuje osobní bankrot Stačí jedna problémová zakázka, jeden nespolehlivý klient, a celá firma může jít velmi rychle ke dnu. To nyní hrozí také firmě Vítka Klímy a Miloše Knoblocha. Zatímco Vítek dělá vše pro to, aby firmu zachránil, Miloš strká hlavu ještě víc do oprátky kvůli manželce Evě, jíž slíbil dovolenou snů v Karibiku. Za Vítkovými zády se odhodlá ke kroku, který ho může přivést k osobnímu bankrotu, a tím pádem dostat do ještě větších problémů také Vítka i celou jeho rodinu… Co chce Miloš udělat? Jak to Vítek zjistí a jak se k tomu postaví? Znamená to konec jejich společného podnikání? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Magda zatouží po miminku Magda prožívá s Irenou Landovou její těhotenství natolik, že to Prokopa docela znepokojí. Když se doma objeví kočárek a Magda mu dokonce navrhne, aby si ho vyzkoušel, začne Prokop panikařit. Podle něj to je jasné – Magda touží po dítěti. Je to vlastně další přirozený krok v jejich vztahu… Jak se k tomu postaví? Čím Magdu šokuje?

Hermanův zkrat má následky Dlouhodobý tlak se podepíše na psychice každého, i vycvičeného profesionála, jako je Jirka Herman. Ten se před pár dny už neudržel a s neodbytným redaktorem Tomáškem si vyřídil účty poté, co kvůli jeho novému článku dostal další stopku v práci. Už vzápětí Jirka svého zkratu zalitoval, protože ví, že se měl ovládnout. Teď za své impulsivní jednání bohužel ponese následky. Tomášek to totiž nenechá jen tak. Podle něj nemá takový člověk u policie co pohledávat… Co udělá? Co srazí Jirku Hermana do kolen?