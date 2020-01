Seriál Ulice: Patrik překvapí Veroniku, Lumír se hroutí a Kristýna má malér

V Ulici to zase vře. Lumír je na pokraji zhroucení a jeho blízcí se o něj bojí. Na scéně se objeví Hedviky syn, který zamíchá s dějem. A Patrik dokonale překvapí Veroniku! Co dalšího se bude dít v Ulici?

Lumír na konci svých sil Na Lumíra a jeho rodinu se to v posledních dnech valí ze všech stran. Nepříjemné vyšetřování, které ničí celou rodinu, překvapivé podpásovky od přátel, nečekané mediální útoky. Lumír toho vydrží hodně, dnes se ale stane něco, co je i na něj moc. Najednou se dostane do bodu, kdy si uvědomí, že už nemůže dál, do bodu, kdy si o něj jeho blízcí začnou dělat velké starosti… Co Lumír už neustojí? A jak se vyvíjí vyšetřování případu Mastný? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Hedviky syn na scéně Ota se snaží opětovně sbalit Hedviku už přes čtvrt roku, ale pořád se mu to nedaří. Jen co to podle něj začne vypadat slibně, obvykle se něco zvrtne, a je zase na začátku. S Hedvikou kolem sebe neustále krouží, našlapují po špičkách, trápí se kvůli tomu druhému, kterého milují, ale nedokážou překročit vlastní stín. Zajde to tak daleko, že jejich štěstí vezme do svých rukou Hedvičin syn, jenž se na to už nemůže dívat. Co udělá? K jakému obrovskému zvratu dojde v životě Oty, Hedviky a jejího syna Vaška, který se dnes v Ulici objeví poprvé a jehož hraje Antonio Šoposki? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Patrik v roli romantika Co může překvapit víc než romantický večer při svíčkách, který pro vás tajně připraví váš přítel? Například dárek, jejž vám během tohoto večera předá, dárek, jímž vám dá i beze slov najevo, co pro něj znamenáte. Patrik se konečně odhodlá k něčemu, co je pro něj hodně významným krokem, k něčemu, čím Veronice doslova vyrazí dech. Znovu se předvede jako velký romantik, opět ji překvapí tak, že bude jen těžko skrývat slzy štěstí i dojetí… Co Patrik udělá? A jak právě tento Patrikův čin ovlivní jejich vztah? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Kristýna má malér Mezi Blankou a Kristýnou to skřípe už nějaký ten pátek, protože Kristýna viní mámu z krachu svého vztahu s Filipem. Přestala jí důvěřovat, už se jí nesvěřuje jako dřív. Má svůj svět, do kterého již mámu nepouští. O tom, jak je tenhle svět pro ni nebezpečný, se její rodina přesvědčí už dnes za dost dramatických okolností… Co se stane? Co to udělá se vztahy v rodině? V jakém maléru lítá Kristýna? Co je na Blanku už hodně silná káva? S tebou mě baví svět: Co se stalo s dětmi z komedie tisíciletí? Českou komedii Marie Poledňákové S tebou mě baví svět jste určitě…