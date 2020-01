Seriál Ulice: Pavel se přizná k útoku na Mastného. Byl to ale on? Policie skřípne Evžena

Návod jak sbalit holku

Jak zaujmout holku, kterou chcete sbalit? Jaké překvapení vymyslet, aby bylo originální a zároveň i působivé? Adam a Petra kolem sebe krouží už nějaký ten pátek. Teď se Adam odhodlá pozvat Petru na jedno výjimečné rande, od něhož si hodně slibuje. Ani jeden z nich to nechce zakřiknout. I když si jsou navzájem sympatičtí, čekají, jak se to mezi nimi vyvine. Jenže v tomhle vztahu je s nimi překvapivě ještě někdo – Kristýna… Co se právě Kristýny hodně dotkne? Co by do ní nikdo neřekl? A jak to spolu mají Adam a Petra? Stane se z nich nový pár?