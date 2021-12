Seriál Ulice: Po Novém roce se vrátí Gábina a objeví se nová láska

Lumír zapíjí nový rok více, než by bylo záhodno, kumpána najde v Hložánkovi, který má doma pré po Mirčině odjezdu na chatu. Lumír s Hložánkem si střílejí z lidí ve svém okolí, zkusí to i na Kateřinu, která jim to ale vrátí i s úroky.

Nová láska

Na konci roku padla osamělému Danovi do oka Sára, svým způsobem podobný životní lúzr jako on sám. Přestože by to do těch dvou nikdo neřekl, začnou se docela rychle sbližovat. Na Anču a Bedřicha to ti dva ovšem vezmou až moc hopem. Sára a Dan je najednou postaví do situace, kdy si nebudou jistí, jak vlastně zareagovat. U Sáry se navíc nečekaně vynoří stíny z její minulosti, jež zkomplikují život nejen jí samotné, ale také Anče.