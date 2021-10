Seriál Ulice: Podaří se na Dušičky vyvolat zesnulou Světlanu?

Magda bojuje

Kdo jiný by se měl zastat studentů, když ne jejich třídní profesor? Magda nedokáže mlčet, když má pocit, že se jejím studentům děje nějaká křivda. S Mojmírem Kalinou jsou na ostří nože od chvíle, kdy Magda zjistila, že obávaný fyzikář tlačí talentovanou studentku Anežku Klímovou do fyzikální olympiády, i když ta by z toho nejraději vycouvala. Teď se to mezi nimi vyhrotí ještě víc, neboť Magda začne za Anežku plamenně bojovat. S jakým výsledkem? V kom najde Magda zastání? Co tahle bitva o Anežku rozpoutá ve škole a co v Magdině soukromí...?