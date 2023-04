Seriál Ulice: Poslední kapka pro Máru, záhadná dvojčata a Žofiino sebepoškozování

Mára už nezvládá psychické vypětí a svůj vztek si vylije na Věrce, od které očekával rodičovskou podporu. Zatímco Šimon řeší svoji zamilovanost, Žofie nezvládá mámin nátlak a začne se řezat. Co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Poslední kapka pro Máru Dlouhodobé psychické napětí si dříve nebo později vybere svou daň. Uvědomuje si to i Mára, který čím dál častěji neudrží na uzdě své emoce, i když se o to opravdu snaží. Momentálně si prochází jedním z nejnáročnějších období ve svém životě, takže by opravdu ocenil rodičovskou oporu. Jenže náročná máma Věrka mu nevědomky ještě více naloží. Pro zoufalého Máru to je bohužel poslední kapka. Do mámy se pustí tak jako nikdy předtím, otevřeně na ni vychrlí své dlouhodobé frustrace, které s ní mají hodně společného… Jak na to Věrka zareaguje? Co je pro Máru nyní nejhorší? Co se tento týden stane v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Zamilovaný Šimon Čeho všeho je kluk schopen kvůli své první velké lásce? Šimon je už pěkně dlouho zakoukaný do spolužačky Valerie. Rád by s ní chodil, jenže zatím se jejich vztah neposunul ani o kousek dál. Naopak hrozí, že mu ji sbalí před nosem jeden starší kluk, ke kterému Val momentálně vzhlíží. Aby se tak nestalo, Šimon docela zariskuje. Vymyslí si malý podvod, jak obejít tátova pravidla, nařízení a zákazy, právě kvůli Valerii, s níž chce vyrazit na jednu akci, kterou by mu táta určitě nedovolil. Jenže chybička se vloudí… Před kým a jak se Šimon prozradí? A jak dopadne jeho akce s Val?

Záhadná dvojčata Dvojčata spolu pojí nejrůznější tajemství a obvykle drží při sobě více než normální sourozenci. Platí to také u Marka a Matěje Dvořákových, kteří před pár týdny změnili školu a nastoupili do Magdiny třídy. Na první pohled se jeví jako naprosto bezproblémoví studenti, kteří hned zapadli do kolektivu. Jenže Magda, Ota a Kalina se nyní dostanou na stopu jedné záhadě, která s kluky Dvořákovými přímo souvisí. Samozřejmě jim to nedá a začnou tajně pátrat, aby zjistili, jak se věci doopravdy mají… Co je pedagogům podezřelé? A jak se nakonec rozhodnou tuhle záhadu objasnit?

Žofie přistižena při činu Téměř každé tajemství se dříve nebo později provalí. Přesto jsou věci, které se snažíme před ostatními tutlat, co to jen jde. Podobně je tomu také u Žofie, s jejíž psychikou to jde hodně rychle z kopce. Aby se jí alespoň trochu a na chvíli ulevilo, začala se tajně řezat. Michalovi, jenž si nedávno všiml poranění na její paži, zalhala, že to byl ojedinělý zkrat. Opak je však pravdou. Žofie už nezvládá mámin nátlak, její neustálý zájem o ni a společné aktivity, kvůli kterým nemá chvilku pro sebe. Také tentokrát se uchýlí k sebepoškozování, aby se zbavila nahromaděného stresu. Teď však bude přistižena přímo při činu… Kdo ji nachytá? Jak se k tomu postaví? A co to udělá s nešťastnou Žofií?