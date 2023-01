Seriál Ulice: Posvatební nálada, Kristýnina ataka i mstivá Skyler

Tento týden v seriálu Ulice bude pořádně napjatý. Prokop a Magda jsou ještě trochu naladění z Mirkovy svatby. Shodnou se na tom, co od svého vztahu očekávají? Kristýna bude již brzy muset čelit další panické atace. Jak to zvládne? Skyler se začíná opět mstít. Odveze Františkovi Chrise do Amsterodamu?