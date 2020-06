Seriál Ulice: Představitelka Magdy Veronika Čermák Macková prozradila novinky

Seriál Ulice se na obrazovky sice vrátí až v srpnu, natáčení nových dílů ale už započalo. A právě postavu Magdy, kterou hraje Veronika Čermák Macková, čeká těžké období. Co herečka o natáčení prozradila?

Jaké bylo natáčení po takové době v první natáčecí den?



Super, jsem nadšená, že jsem zpět. Máme s Yvettou Blanarovičovou linku, která byla takzvaně přetnuta v půli, a těšila jsem se, až budeme moct dodělat to, co jsme započaly.



U vás to skončilo hlavně nejvíc dramaticky…



Přesně – a tím jsme se dostaly do takového napětí, protože se nám to celé přerušilo a musely jsme to pozastavit.



Takže se nejvíc těšíte na natáčení s Yvettou?



Těším se na všechny, každý má něco do sebe. S Filipem Rajmontem je sranda, takže to je díkybohu trochu uvolněnější a s Yvettou se řeší dost vážné věci, takže celé to natáčení je o dost těžší, ale máme se rádi i tak všichni.

Co prozradila Veronika Čermák Macková? Podívejte se na video:

Pro mě se na place toho moc nezměnilo, jediné nové je, že vidím lidi s rouškami.Já myslím, že se bál každý, co bude, jak bude a jaký to všechno bude mít dopad. Doufám, že vše bude v pořádku a snad se posuneme k něčemu lepšímu, než co bylo předtím.

