Seriál Ulice: Prokop láme bariéry, drama u Peškových a tajná láska

Jana v poslední době celá září a jejímu okolí vrtá hlavou, čím to asi bude. Brzy se provalí její tajemství, které skrývá novou lásku. S city bojuje i Magda, která si hraje na ledovou královnu, zatímco Prokop si ji chce usmířit. A u Peškových bude zase drama. Co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Janina nová láska Co s námi dělá zamilovanost? A proč právě lásku občas tajíme? Jana je v poslední době jako vyměněná. Kdekdo to připisuje její roli v seriálu a natáčení, které ji hodně baví. Za Janinou rozzářeností se ale skrývá něco jiného. Už brzy bohužel odhalí její tajemství někdo, na kom jí hodně záleží, někdo, kdo to jen tak neskousne… Co si bude Jana vyčítat? Co všechno jí hrozí kvůli provalení její nové lásky?

Denis má průšvih Jak snadno se člověk někdy dostane do maléru v kruzích, kde se přehmaty nepromíjejí? Denis pozve večer pár přátel na promítání, ovšem tentokrát se mu tahle akci pořádně vymstí. Přestože to vypadá na pohodovou sešlost, Denis právě kvůli ní začne lítat v obrovském průšvihu… Kdo a jak ho podrazí? Co všechno pro něj udělá Kristýna? Jakou lekci oba dva dostanou?

Shoda náhod Jak málo někdy stačí, aby vyplula na povrch pečlivě střežená tajemství? A jak se zachovat, když odhalíme něco, co se nás hodně týká a co bychom vědět rozhodně neměli? Nesmělý Dan volá Alici inkognito už několik dní. Rád si s ní povídá, poznává ji, zajímá se o ni, aniž ta by měla sebemenší podezření, jak se věci doopravdy mají. Jenže stačí hloupá souhra náhod, aby jí to začalo vrtat hlavou… Co se Alici nezdá? Jak zareaguje na překvapivou situaci? A kdo další zjistí pravdu o Alici a její Lauře?

Prokop se usmiřuje Jak si usmířit kolegyni, která vám je hodně sympatická, a přesvědčit ji, aby vás vzala na milost? Prokop to zkouší různě, ovšem Magda se vůči němu chová jak ledová královna. Hodně ji zklamal, když na ni zaútočil jejími vlastními zbraněmi. Teď si ho už pro jistotu drží od těla. Ovšem vynalézavý Prokop najde způsob, jak ledové bariéry prolomit. K jeho velké smůle se to však obrátí proti němu samotnému… Co se stane? Kdo a jak odhalí Prokopova tajemství?