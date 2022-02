Seriál Ulice: Prokop tlačí na Magdu, Lumírova žárlivost a Blančin strach

Prokop už neví kudy kam, a tak postaví Magdu před nelehké dilema. Vztahy bude řešit také Lumír i Jakub toužící po Karle. Co dalšího se tento týden v Ulici stane?

Blanka ve strachu Blanka se snaží vyhýbat Luďkovi. Teď se jí to však nepodaří. A toho Luděk okamžitě využije. Ani tentokrát nevypadne před blízkými ze své role ochránce rodiny, které sám věří. Blanka už ale ví své. Na vlastní kůži zjistila, čeho je Luděk schopný. Teď jí nahání takový strach, že si toho všimne i její máma. A rozhodně to nenechá jen tak. Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Gábina v jednom kole Gábinu život naučil, aby se spoléhala především sama na sebe. Přestože s rodiči jakžtakž vychází, nedělá si o nich iluze. Rozhodně v nich nemá takovou oporu, jakou by nyní potřebovala. Proto se jim ani nesvěří s tím, co ji teď čeká. Bohužel se jí právě tohle rozhodnutí vzápětí vymstí. I když by měla být v klidu, najednou bude muset řešit hned několik krizových situací najednou. Ty se dotknou nejen jí samotné, ale také Šímy, Jirky Hermana či jejích rodičů.

Prokopův boj Prokop je v posledních dnech jako vyměněný. Důvod se Magda dozví až dnes a jen tak to opravdu nepřejde. Prokop to už totiž nevydrží a začne o ni bojovat, přestože ví, že Magda žije s jeho nejlepším kamarádem. Ani to není pro zamilovaného Prokopa najednou překážka. Je si jistý, že s Magdou k sobě patří, že je mezi nimi něco, co s nikým jiným prostě nezažijí. To si nyní bude muset přiznat i samotná Magda, kterou tím Prokop postaví před nelehké dilema.

Jakub na lovu Jakub spřádá kolem Karly své sítě. O tom, že má o ni zájem, není pochyb. A začínají si toho všímat i lidé kolem Karly. Ačkoliv se ona snaží jeho zájmu odolávat, Jakub to nevzdává a čím dál více se dostává Karle pod kůži. Z jeho postoje je Karla nesvá a rozhodne se mu zdůraznit, že překročil únosnou mez. Co je podle ní přes čáru? A jak ho odkáže do náležitých mezí?