Seriál Ulice: Prokop zažívá peklo, Karla bojuje s láskou, Luděk se mstí

Když v roce 1992 vešel film Základní instinkt do kin, způsobil…

Karla bojuje s láskou

Bojovat s láskou je obvykle předem prohraná bitva. City téměř vždy zvítězí nad rozumem. Karla v tom už pěkně lítá, i když se snaží ze všech sil svým pocitům vůči Jakubovi nepodléhat. Jenže ten je do ní zamilovaný až po uši a také moc dobře ví, co na ni zabírá, takže jí to rozhodně neulehčuje. K tomu někteří z jejího okolí začnou mít jisté podezření. Kdo a jaké?