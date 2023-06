Seriál Ulice: Prozření Kristýny, zákeřná pánská jízda a svatební katastrofa

Do prázdninové pauzy ve vysílání seriálu Ulice zbývá už jen pět epizod. Příběhy současné sezony seriálu vrcholí, zároveň se začínají rozehrávat i děje sezony nové, v pořadí již devatenácté. Tento týden nás čeká nejen velké finále, ale také pár překvapivých situací, kdy půjde nejen o lásku a štěstí, ale také o budoucnost některých obyvatel této nejznámější čtvrti u nás…

Co bude dál s Magdou a Prokopem Magda a Prokop nyní nemají své nejlepší období, ale stále to jsou oni dva. Záleží jim na sobě, nechtějí o sebe přijít, o svém vztahu přemýšlejí a probírají ho s nejbližšími. Nyní si konečně navzájem přiznají, jak to spolu doopravdy mají, jak toho druhého vnímají. Bude to hodně dojemná chvíle, která nenechá nikoho na pochybách, že nyní to myslí opravdu upřímně… Jak to s nimi bude dál? Co je pro ně důležité? A jak je vnímá jejich okolí? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Julie se nevzdává Komu nebo čemu věřit, když je člověk v úzkých, popřípadě oslabený nemocí? Kristýna stále hájí Julii a její terapie, věří, že díky ní porazí své záchvaty úzkosti, uleví se jí a bude moci zase normálně žít. Bezmezně jí důvěřuje, nevnímá, jaké klíny Julie šikovně vráží mezi ni a její blízké. Teď ji ale uvidí i jinýma očima, nezaujatýma, bez jakéhokoliv pozlátka. Jenže Julie ji nemíní ze svých spárů jen tak pustit… Jaké zbraně Julie vytáhne tentokrát, aby si Kristýnu k sobě ještě více připoutala? Co je pro Kristýnu hodně ledová sprcha? A jak o ni začne bojovat Blanka, která se postaví Julii tváří v tvář? Kdo a jak tuhle bitvu o Kristýnu a její zdraví rozhodne?

Vítek kuje pikle Dostat se na kobylku člověku, kterému jsme zavázáni, ale na něhož zároveň žárlíme kvůli drahé polovičce, občas není jen tak. Vítek Klíma to přesto zkusí. Chce vědět, jaké nebezpečí mu hrozí od Duška, zda jeho ženu Ivu skutečně balí, anebo je to jen domněnka umně přiživovaná Milošem a Michalem. Právě Miloš se nyní stane Vítkovým kumpánem v ďábelském plánu na odhalení pravdy. Ty dva nenapadne nic lepšího než milého Duška pozvat na pánskou jízdu a opít, aby konečně kápl božskou… Jak jejich smělá a ambiciózní akce dopadne? Kdo se bude smát naposledy? A jak to vezme samotná Iva, která si nedělá o tandemu Vítek – Miloš žádné iluze a bere ho hodně sportovně a s nadhledem?