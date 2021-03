Seriál Ulice: První milování, Vendulino tajemství i šikana na pracovišti

Velká romantika i jiskření, nečekané novinky, ale také průšvihy či snaha, která tak úplně nevyjde podle plánu. Trable bude řešit Vendula, Vítek i Mára, překážky budou překonávat Franta s Bárou. Co přinesou nové díly Ulice tento týden?

Nástrahy ve vztahu Kdy je ten správný okamžik k překročení vlastního stínu? Co s námi mohou udělat velká očekávání? Franta a Bára spolu chodí již několik týdnů, ale co se týče intimností, dávají si na čas kvůli Bářiným traumatům. Teď se zdá, že se jejich vztah posune o pořádný kus dál… Co je pro ně nejdůležitější? Jak se oběma podaří překonat obavy z intimního sblížení? A jaké nástrahy je při tom čekají?

Tajemné signály Irena Landová stále doufá, že se dají s Prokopem dohromady, i když ve škole je jeho nadřízenou. Nyní od něj dostane další signály, že mu není tak úplně lhostejná. To je pro ni tím nejúžasnějším dárkem k narozeninám, jaký si jen mohla přát. Má to ale malý háček – co když je všechno trochu jinak, než jak si myslí? Co považuje za projevy Prokopovy náklonnosti? A jak si užije svou narozeninovou oslavu?

Trable s Vendulou Nyklovi si začnou dělat docela velkou starost o Vendulu, která najednou chodí jako náměsíčná a je v jednom kuse úplně mimo. Vilma Nyklová si je jistá, že to není jen tak. Co když má její vnučka nějaké vážné zdravotní problémy? Vše by tomu nasvědčovalo, dokonce i Vendulino oznámení, že si musí zajít urychleně do lékárny. A když se vrátí, bude ještě hůř… Co je s Vendulou? Jaká diagnóza Vilmu Nyklovou pořádně vyděsí? A co na to samotná Vendula?

Temné výhrůžky Vítek se v práci opravdu snaží, ale rozhodně není z těch, kteří by jen bezhlavě plnili všechny příkazy svých nadřízených. Jenže právě to se ukáže jako největší potíž. Jeho šéf chce totiž výsledky za každou cenu. A tak co nevidět padnou i temné výhrůžky a slova o zbavení se nejslabšího článku týmu… Co se stane? Proč Vítkovi začne hrozit výpověď? A jak se k tomu postaví?

Mára nad propastí Mára se rozhodne pomoci Mikulkovi s kšeftem, ve kterém má i vlastní investice. Jenže záhy toho začne hořce litovat. Celá akce se totiž promění v jednu velkou noční můru. Mikulka Máru docela slušně vypeče, takže toho čeká nejen hororová jízda, ale navrch i bezesná noc korunovaná nečekanými nepříjemnostmi… Jakou lekci dostane Mára? Z čeho je málem na infarkt? A co je divné Karle?