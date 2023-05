Seriál Ulice: Sblížení kvůli nemoci, Žofie v koncích a Vilma přistihne Pavla při činu

Začátek týdne se v Ulici ponese ve znamení lásky a samozřejmě nebudou chybět polibky pod rozkvetlým stromem. Následovat bude pak nečekaný obrat v manželské krizi Karly a Máry a Vilma se postará o pořádné pozdvižení. O něco černější scénář má vývoj situace u Žofie, která bude teď středem pozornosti, o kterou však rozhodně nestojí.

Láska a trampoty na prvního máje Dnešní den přímo vybízí k tomu, aby zamilovaný pár hodil všechny starosti za hlavu a užil si tento lásky čas. Také v Ulici dojde na romantické polibky pod rozkvetlou třešní. Jirka Herman samozřejmě nemůže o něco takového Gábinu i sebe ochudit. Ovšem ještě před tím ho spolu s Gábinou a Hynkem docela vykolejí jedno Šimonovo přání… O tom, že láska kvete v každém věku, se znovu přesvědčí i Věrka a Luboš, kteří se jen těžce smiřují s vývojem situace u syna Kryštofa a jeho rodiny. Ani to je však neodradí od toho, aby si spolu udělali hezký den… Láska se bude skloňovat v každém pádě také u Františka, byť zhrzený Miloš to opět pojme po svém… O jaké perné chvilky se Františkovi postará právě Miloš? Jaký první máj čeká Gábinu a její blízké? A co podniknou Věrka s Lubošem? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Manželskou krizi zažehná nemoc Máloco prověří pevnost pout v rodině jako nemoc, zejména pokud se jedná o nemoc někoho z nejbližších. Pak jde obvykle všechno stranou, jen aby se pomohlo a ulevilo marodovi. Platí to také u Karly a Máry, pro něž jsou stále na prvním místě jejich děti. Proto naprosto přirozeně spojí síly, když jeden z kluků náhle onemocní. Najednou to u nich bude jako dřív, než se jim začalo manželství otřásat v základech... Najdou si ti dva k sobě znovu cestu přes děti? Co Karlu opravdu dojme? A jak do jejich vztahu zase zasáhne Věrka?

Žofiino tajemství se dostane ven Některá tajemství jsou hodně bolestivá. Nesou v sobě velké zoufalství, tápání, beznaděj. O tom by mohla vyprávět i nešťastná Žofie, jež čím dál častěji hledá azyl u Klímových, kteří jsou pro ni oázou klidu a pohody. Bohužel ani to již nestačí. Žofie psychicky nezvládá rozvodovou válku rodičů. Aby se jí aspoň trochu ulevilo, začala se sebepoškozováním. I když se to snaží přede všemi utajit, vědí o tom dva lidé. Ti teď dělají vše možné i nemožné, aby jí pomohli, jenže zatím neúspěšně. Nyní se však Žofiino tajemství stane věcí veřejnou. Najednou ji bude řešit kdekdo bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít právě na ni… Jak se vše provalí? A co to udělá s nebohou Žofií i jejími blízkými?