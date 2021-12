Seriál Ulice: Šílený učitelský večírek a Šimonovo setkání s Ruth. Co z toho bude?

Učitelský večírek

Advent se nese ve znamení příprav na Vánoce i firemních vánočních večírků, jež bývají často docela divoké. Do této kategorie se zařadí i adventní party pro pedagogický sbor, kterou zorganizuje v Coolně ředitelka školy Landová. Spousta kolegů jí dá bohužel košem, takže ta hrstka statečných, která na její mejdan dorazí, má zpočátku co dělat, aby ze sebe vykřesala dobrou náladu. Díky Otově malé boudě to ale záhy půjde celkem snadno všem, kteří ochutnají speciální punč dle receptu samotné ředitelky. Ota totiž tento nápoj vylepší, nebo spíš vytuní, ještě jednou tajnou ingrediencí... Jak se Landová, Prokop, Magda či Kalina odvážou? A jaké to bude mít následky u nich v práci i v soukromí?