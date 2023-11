Seriál Ulice: Šimon riskuje život, Vanda zachraňuje manželství, Věrka spřádá plány

Gábina s Jirkou prožívají romantiku, zatímco Šimon riskuje život. Mára by chtěl vědět, jak je na tom s Monikou, zatímco Věrka stále doufá v jeho návrat ke Karle. O záchranu svého manželství s Luďkem se snaží i Vanda. Co dalšího se tento týden stane v Ulici?

Bolestivý karambol Postavit se čelem výzvám znamená posunout se dál, bohužel občas s rizikem natlučeného nosu. Přesně to se stane také Martině, která bojuje o Jirku, byť si to sama nechce přiznat. Aby mu byla blíž a získala si jeho uznání, vyhecuje se k akci, na kterou by si jinak nejspíš netroufla a jež pro ni nedopadne právě nejlépe. Její bolestivý karambol má ale i svoji světlou stránku – Jirka se ukáže jako skvělý záchranář a citlivý ošetřovatel. A nejen to. Konečně mezi nimi začnou přeskakovat pořádné jiskry… Co se Martině stane? A k čemu všemu dojde mezi ní a Jirkou?

Pokračování 2 / 5 Zásadní novinka O tom, že naděje umírá jako poslední, by mohla dlouho vyprávět Věrka, která se chytá každého stébélka ohledně vztahu Karly a Máry. Přestože již proběhlo jejich rozvodové stání a Mára jí sám řekl, že je teď s Monikou, podle Věrky ještě není nic ztraceno. Stačí, aby se dozvěděla jednu zásadní novinku, a hned začne spřádat plány, jak napomoci osudu, aby se vše odvíjelo tím správným směrem… Co je pro Věrku dobrým znamením? A jakou překvapivou zprávu řekne Márovi Monika?

Pokračování 3 / 5 Speciální promítání Příležitosti se musí jít občas naproti, mají jasno Vítek i Michal Klímovi, každý z nich ovšem z jiného důvodu. Zatímco Vítek si chce nenápadně oťuknout Bářina Bruna, Michal má úplně jiné plány. Týkají se Žofky a filmu, který by s ní rád viděl. A protože tento snímek již v kinech neběží, je to pro Michala ideální příležitost, jak se před Žofkou blýsknout. Přichystá pro ni speciální promítání u sebe doma. Má to jen jeden malý háček – bylo by fajn, kdyby měl byt jen sám pro sebe, nikdo je nerušil a ani se zbytečně nevyptával... Jak to Michal zařídí? A jakou roli v tom sehraje jeho spiklenkyně Bára?

Pokračování 4 / 5 Manželská krize Věci se dají vykládat různě. Přijde na to, z jakého úhlu pohledu se berou. Více než kdy jindy to platí pro Vandu, která je stále skálopevně přesvědčená, že se k sobě s Luďkem vrátí. Jeho žádost o rozvod a nechuť s ní komunikovat bere jako drobnou manželskou krizi, jež se určitě vyřeší. Blanka a Evžen se tak mohou jen dohadovat, zda je Vanda natolik naivní nebo zamilovaná, že si odmítá připustit pravdu. Ta je navíc šokuje i sondováním, jak to má nyní Luděk s ženami… Co přiměje Blanku a později i Evžena, aby Luďkovi otevřeně řekli, co si o tom všem myslí? A v čem si jsou Luděk a Evžen až překvapivě podobní, byť by to ani jeden z nich nepřiznal?

Pokračování 5 / 5 Malér s komínem Kvůli lásce ztratí hlavu kdekdo, Šimona nevyjímaje. Na Valerii mu pořád záleží, i když spolu již nejsou. Štve ho, jak Val stále obdivuje staršího Barta, na kterého tajně žárlí. A tak využije první příležitosti, aby ho trumfnul alespoň ve freeruningu. Když se od Val dozví, že Bart plánuje komín, nenapadne ho nic jiného, než ho předběhnout a vylézt na jím vybraný komín dříve než on. Tentokrát si však ukousne hodně velké sousto. Když se k tomu navíc přidá i nečekaný zádrhel ve chvíli, když je už pěkně vysoko na komíně, o malér je postaráno… Kdo a jak se pokusí Šimona zachránit? A jaké bude mít tento kousek následky?