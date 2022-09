Seriál Ulice: Šimon v nesnázích, Karla v podezření, Lumír čelí překážkám v lásce

Šimon musí neustále čelit ponižování a výsměchu svých spolužáků. Dokáže si přiznat, že se potýká s šikanou, nebo se zaplete do vlastní pavučiny lží? Kvůli napjaté atmosféře kolem Jakubova pokusu o sebevraždu čelí doma Karla neustálému nátlaku i výslechům. Lumír už nějakou dobu létá na růžovém obláčku svého nového vztahu s Kateřinou. Nyní je ale čeká tvrdý střet s realitou a první těžká zkouška. Co vás čeká v Ulici tento týden?

Šimon čelí šikaně spolužáků Poznat hranici, kdy se člověk dokáže ubránit sám, a kdy by měl naopak přiznat, že se stal terčem nejapných vtípků starších kluků, bývá občas hodně těžké. V podobné situaci se nyní ocitl i téměř třináctiletý Šimon, po kterém se ve škole vozí dva sígři z vyšších ročníků. Zajde to tak daleko, že Šimon kvůli nim už doma dokonce i lže. Jenže dědovi Mastnému i mámě Gábině Pumrové se to celé nějak nezdá, protože ho už trochu znají. V kom Šimon najde překvapivého spojence? Co prozradila Vendula z Ulice? Podívejte se na video:

U Marečkových houstne atmosféra Jak dlouho se dá čelit permanentnímu tlaku kvůli tajemství, jehož prozrazení hrozí každým dnem? Karla žije v neustálém napětí kvůli Jakubovi už několik měsíců. Přestože se s ním rozešla, stále se obává následků jejich románku. Byla by ráda, kdyby se o něm nedozvěděli její nejbližší, jenže jak Věrka, tak Mára se zajímají čím dál víc, co se mezi ní a Jakubem vlastně stalo, proč to došlo tak daleko. Aby toho nebylo málo, Karla se dozví zprávu, která s ní natolik zamává, že se odhodlá k riskantnímu kroku… Co Karla udělá? Proč to u ní doma ještě více zhoustne? Co Věrka provede za jejími zády?

Pojme Mára podezření? Nejen Věrka, ale také Mára přinese do rodinných vztahů s Jakubem nové otazníky. Napjatá atmosféra kolem jeho pokusu o sebevraždu ho totiž přiměje k novým otázkám. Zjistí od Bruna, proč se tenkrát popral s Jakubem a co bylo skutečným důvodem jejich neshod na svatbě?

Dá se Adam dohromady se sestřičkou? Adam je už delší dobu bez přítelkyně. Nedávno se ale při rozhovoru s Luďkem přiznal, že by rád nějakou měl. Stane se jí sympatická sestřička z Blančiny ordinace, po které Adam už delší dobu pokukuje? Vypadá to, že sympatie jsou nejspíš vzájemné. Jak bude pokračovat jejich seznamování?