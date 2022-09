Seriál Ulice: Šimonova šikana graduje, Magdu čeká šok, Mára vyslýchá Bruna

Konopí v Magdině třídě

Dávat studentům plnou důvěru a nechávat je ve škole, byť jen na chvíli, bez dozoru, se občas nevyplácí. Tuhle zkušenost má snad každý pedagog. Nyní se o tom znovu přesvědčí také Magda. Spolu s Tomášem se ráno, hned po příchodu do školy, nestačí divit, co se jim to urodilo v jejich malém třídním skleníku. Mezi ostatními sazeničkami totiž objeví i cannabis, a to ve chvíli, kdy si Prokop přijde vyfotit výsledky úsilí pěstitelského kroužku. Přestože se Magda s Tomášem budou hodně snažit, aby Prokop rostlinku neobjevil, nakonec to přece jen praskne. Jak se vše provalí? Kdo a jak to odnese? A co to udělá se vztahem Magdy a Prokopa?

