Seriál Ulice: Šimonův trapas a radostná novina u Tonyho a Dominiky

Jak dát holce najevo, že se vám líbí a že byste s ní rádi chodili? Šimon se k tomu odhodlává už hodně dlouho, ale nikdy nesebral dost odvahy, aby Valerii přiznal, co k ní cítí. Až nyní se mu k tomu naskytne skvělá příležitost. U mámy doma připraví pro Valerii malé narozeninové překvapení, aniž by právě mámě prozradil, co chystá. Ta se bohužel jak na potvoru vrátí domů mnohem dřív, než Šimon předpokládal, takže bude jen žasnout, co se to děje… Jaký vtipný trapas se z toho vyklube? A jak se tohle romantické gesto Šimonovi vymstí u táty?

Rodiny společně prožívají šťastné momenty i ty méně příjemné. Podobně jsou na tom také Marečkovi, kteří mají už leccos za sebou. A právě nyní si neprocházejí tím nejlepším obdobím. Manželství Karly a Máry se už nějaký čas otřásá v základech, což samozřejmě registruje i Márova máma Věrka, která je z toho hodně špatná, stejně jako Karla nebo Mára. Na rozdíl od nich si Tony a Dominika teď nemají na co stěžovat. Je to mezi nimi hezké, milují se, užívají si společného života. Teď bude mít Dominika pro Tonyho navíc jednu báječnou novinku. Zprávu, kterou ho vykolejí takovým způsobem, že Tony samým štěstím přestane na chvíli vnímat svět kolem sebe… Co se dozví? A čím ho Dominika překvapí ještě víc?

Martina si nedá pozor na pusu

Zapadnout do nového prostředí není ani trochu jednoduché, zvláště když dojde k několika nedorozuměním, jež se podepíšou na vzájemných vztazích. Martina se tím ale nenechá odradit. Byla by ráda, kdyby se to mezi ní, Vendulou a ostatními urovnalo, aby spolu normálně vycházeli. Proto uspořádá menší kolaudační mejdan u sebe doma, na který všechny pozve. S jedním ale nepočítá. Že by si měla dávat pozor na pusu, aby neprozradila něco, co by se dalo pochopit různě a co by se pak jen hodně těžko vysvětlovalo… Jaký nečekaný směr nabere Martinina párty? Co všechno vypluje na povrch?