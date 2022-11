Seriál Ulice: Šímův zoufalý čin, Vandiny intriky, Kateřinino přátelství na vlásku

Vandiny intriky v případě jejího vztahu s Luďkem skutečně zabírají. Dosáhne vytoužené žádosti o ruku? Šimonova šikana už je neúnosná. K jakému zoufalému činu se kvůli tomu odhodlá? Mára se rozhodl, že rodinu udrží za každou cenu. Jde ale slepit i to, co je rozbité na tisíce kousíčků?

Vandiny intriky vrcholí. Dočká se žádosti o ruku? Některé ženy vědí, jak si muže omotat kolem prstu, aniž dotyční jen tuší, že dělají přesně to, co ony dámy či slečny chtějí. Na Evžena, který byl stále zamilovaný do Blanky, Vandiny manipulace nefungovaly. Zato Luďka lapila do svých sítí a už ho nehodlá pustit. S ním je pro ni vše na dobré cestě. Sehnal jí skvělé zaměstnání, už spolu i bydlí, takže další metou jsou nyní pro Vandu zásnuby, aby jí náhodou tuhle skvělou partii ještě nevyfoukla jiná těsně před nosem. A právě dnes je pro Vandu naprosto ideální příležitost k tomu, aby se její vztah s Luďkem posunul zase o pořádný krok směrem k vytouženému cíli. Jak to Vanda na Luďka narafičí? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Šíma se odhodlá k zoufalému činu Čelit šikaně ze strany starších spolužáků, která se několik měsíců stupňuje, zamává s psychikou každé oběti. Nejinak je tomu u Šimona. Ten se ocitl v pasti. Viktor s Romanem neustále přitvrzují, Šimona ponižují a nutí k věcem, které jsou pro něj už hodně přes čáru. Není divu, že je toho na něj už prostě moc. Chce to všechno skončit, aby měl konečně klid. Rozhodne se proto k činu, který by za jiných okolností neudělal, k činu, který se dá brát jako zkrat ve chvíli, kdy je člověk naprosto v koncích. Právě kvůli tomu bude ve škole pořádný poprask.

Mára bojuje sám se sebou, udrží manželství? Jak se vyrovnat s tím, že člověk, kterého milujete, se kterým máte rodinu a jemuž jste bezmezně důvěřovali, vás několik měsíců podváděl a nasadil vám pořádné parohy? V Márovi to stále vře, nedokáže Karle odpustit její zradu. Ani vyřízení účtů s Jakubem mu nepomohlo. Stále má co dělat, aby nevybuchl pokaždé, když se na Karlu podívá, aby se ovládl alespoň před dětmi či rodiči. Co nyní navrhne?