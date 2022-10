Seriál Ulice: Skyler nečekaně zaútočí na Frantu, Magda hledá útěchu

Nečekaný sok v lásce, nebo jen kamarád?

Setkání s dávným kamarádem člověka vždy potěší, i když nemá právě nejlepší den. Magdě vykouzlí úsměv na tváři Jirka Hložánek, s nímž se nečekaně potká před kavárnou, ve které se jen krátce před tím dozví hodně smutné zprávy. Pozitivně naladěný Jirka je ale tím správným lékem pro Magdinu bolavou duši. A nejen to. Magdě nasadí docela velkého brouka do hlavy. Přiměje ji popřemýšlet, jak naložit se svým životem, co v něm změnit, kterým směrem vykročit, aby pro ni byl život opět naplněný podle jejích představ. Má to však malý háček… Měl by Prokop začít žárlit? V jaké situaci Magdu a Jirku nachytá? A k čemu se Magda odhodlá na základě mámina dopisu a zpráv, které se dnes dozví?

Proč se hvězda seriálu Ulice Jaroslava Obermaierová zbavila majetku? Podívejte se na video: