Seriál Ulice: Složitý vztah Lumíra a Kateřiny i Magdino tajemné setkání

Magdu čeká večeře s tajemným neznámým, Skyler nevzdává boj o Františka, Vanda touží po prstýnku a Mário škodí Lumírovi a Kateřině. Co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Tajemné setkání Přijmout vlastní výzvu, která se nám vrátí jako bumerang, chce pěknou dávku odvahy. To si nyní uvědomuje také Magda. Dnes má povečeřet s neznámým dárcem, který byl ochoten zaplatit za večer s ní požadovanou sumu, a tak vlastně splnit limit sbírky na podporu mobilních hospiců. V čase adventu, kdy myslíme i na pomoc potřebným, by na tom nemělo být nic divného. Jenže tahle večeře má malý háček. Magda absolutně netuší, s kým se setká, neboť dárce všude vystupuje pouze pod tajemnou přezdívkou... Proč ta hra na schovávanou? Kdo je tím, s kým má Magda strávit večer ve dvou? Jedná se o Mirka, jak si leckdo myslí? A jak ji chce ochránit Prokop? Čemu propadl Filip Čapka z Ulice? Podívejte se na video:

Skyler bojuje Zamilovaní si občas myslí, že je snad všechno dovoleno. Přesně takhle to má nyní Skyler, která si přeje, aby byli s Františkem a Chrisem zase jedna šťastná rodina. V cestě jí však stojí Bára, s níž teď František chodí. Přestože jí Skyler nic zlého nepřeje, její cíl je jasný – získat Františka zpět. Využije proto každé příležitosti, která se jí naskytne, aby dosáhla svého. Tím přivádí do rozpaků nejen Františka, ale také Báru, která už tuší, že tohle není jen tak... Co je nejen podle Františka již hodně přes čáru?

Vandiny touhy Tajná přání se plní právě o Vánocích, v kouzelném čase, kdy věříme na zázraky. Své sny mají nejen Blanka s Evženem, u nichž je momentálně tématem číslo jedna dění kolem Adama, ale také Vanda, která touží po zásnubním prstýnku. Ráda by dostala Luďka do chomoutu, protože takovou partii si rozhodně nemíní nechat proklouznout mezi prsty. Dokonce i hvězdy jsou na její straně, což ji jen povzbudí. Teď už zbývá jediné – zařídit, aby se Luděk konečně vyslovil. To může nastat překvapivě již velmi brzy. Vanda totiž objeví indicii, která je podle ní nade vši pochybnost, že se něco chystá...