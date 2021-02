Seriál Ulice: Smutná zpráva pro Amálii i Ájin komplikovaný porod

Iva má u Mileny Pumrové velký vroubek kvůli místnosti v salonu, kterou jí vyfoukla před nosem. Pumrová ji od té chvíle moc nemusí, zato její manžel Vítek jí je hodně sympatický. Teď Pumrová vycítí příležitost k malé ženské pomstičce. Vítek totiž přijde do hospody s hezkou, pěstěnou blondýnkou. A zdá se, že spolu mají docela důvěrný vztah.

Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Blance se její dobrý skutek v podobě ošetření pacienta po pracovní době, těsně před vánočními svátky proměnil v noční můru. U dotyčného pacienta totiž nastaly komplikace, jež si mohl sám přivodit nedodržováním Blančiných doporučení. Jenže pacient to nyní svádí na Blanku. Vylévá si na ní vztek, vyhrožuje jí, dělá cirkus v její ordinaci, je čím dál agresivnější. Dnes na ni znovu zaútočí natolik drsně, že to Blanka už neustojí.

Ančino nedorozumění

Není nad to mít přátele, kteří mají dar dělat trapasy takřka za všech okolností, jako například Miloš. Stačí, aby Anče donesl pleťovou masku od Evy, a rázem je o sérii vtipných nedorozumění vystaráno. Jak na potvoru totiž za Ančou přijde také Šimon, bohužel ve chvíli, kdy ta se krášlí a kdy u ní je i Miloš. A nebyl by to Miloš, aby si neodpustil zasvěcený komentář, který se dá ale vykládat různě.