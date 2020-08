Seriál Ulice: Šok pro Mária, Veroniky velký krok i dusno u Šárky a Martina

Seriál Ulice se konečně vrací zpátky na obrazovky. První díly nové sezony navazují na události, které se staly těsně před tím, než došlo k neplánovanému přerušení vysílání seriálu kvůli opatřením, jež si vyžádala pandemie koronaviru. Co se bude dít tento týden?

Mário je v šoku Zamilovaný Mário by rád s Ájou normálně chodil, ale ta si ho stále drží od těla. Mário její chlad cítí, snaží se v ní vykřesat jiskru vášně, jenže se mu to stále nedaří. A tak se rozhodne k radikálnímu kroku. Ovšem Ájina reakce je stejně radikální a Máriovi doslova vyrazí dech. Oznámí mu totiž novinku, která by ho nenapadla ani v tom nejdivočejším snu. Podívejte se na ukázku z nových dílů Ulice:

Boženka se rozhoduje Boženka je stále na neschopence, i když se poslední dobou cítí den ode dne lépe. Doma se už začíná nudit, a tak si vymýšlí kde co, jen aby se zabavila. Její blízcí ji nechtějí stresovat, proto před ní raději nerozebírají, co se děje ve škole. Ovšem právě práce Božence chybí čím dál víc. Proto také dospěje k zásadnímu rozhodnutí, kterým Otu a Mojmíra pořádně zaskočí. Co jim oznámí? Jak to vezmou? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Veronika a její změna Veronika a Patrik spolu randí už docela dlouho, byť s menší přestávkou. K sexu mezi nimi zatím ale nedošlo. Veronika nechce nic uspěchat, neboť je stále vdaná, navíc svatbu měla v kostele, kde svému muži slíbila mimo jiné i věrnost. Přestože od ní Martin odešel už před rokem kvůli Šárce, Veronika se zatím na intimní sblížení s jiným mužem necítila. Patrikovi ale stojí za to si na Veroniku počkat. Je si jistý, že ona je ta pravá. Teď nastane konečně moment, kdy se u Veroniky všechno změní. Jaké romantické a zároveň vášnivé chvilky ti dva zažijí? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Martin a Šárka na tenkém ledě Martin a Šárka se mají rádi, ale už spolu pořádně nedokážou být. Kvůli každé maličkosti mají nepříjemnou výměnu názorů, atmosféra u nich houstne každým dnem. Opět to mezi nimi zajiskří a ne v dobrém slova smyslu, i když si oba dva přejí hezký večer ve dvou. Bohužel se jim to znovu vymkne z rukou… Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…