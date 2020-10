Seriál Ulice: Šokující těhotenství, ohrožená svatba a další žádost o ruku!

Překvapení, které tento týden čeká na Otu, ho doslova šokuje, ale také přiměje k radikálnímu kroku. Karla a Mára mezitím chystají svatbu, která se nečekaně ocitne v ohrožení, a Bedřich zase řeší Dana, který neskrývá sympatie k Alici. Co všechno se tento týden bude dít v Ulici?

Svatba Karly a Máry Jak si užít vlastní svatbu, když se téměř všechno spikne proti vám? Karla a Mára se ocitnou jen krůček od zrušení veselky, ale nakonec se natolik pochlapí, že spolu k oltáři přeci jen vyrazí. Ovšem ani tehdy není úplně vyhráno. Stačí, aby je oddával starosta Hložánek, trápily střevní potíže a na svatbu se nahrnula spousta kolegů v policejních uniformách… Kdo se spasí úprkem? Kdo překvapí úletem? A jakou dohru má tahle veselka plná trapasů, humorných situací i hodně dojemných okamžiků? Podívejte se na videu na ukázku ze svatby Karla a Máry:

Stará láska Kolik podob může mít láska? Jana byla před rokem hodně zamilovaná do Jardy, který se stal jejím rytířem na bílém koni. Pomohl jí, když byla na dně kvůli Marešovi. Právě díky Jardovi našla zase pevnou půdu pod nohama a zvládla i tuhle hodně těžkou zkoušku. Když si ale uvědomila, že je v tom s Jardou až po uši, raději s ním přerušila veškerý kontakt, protože nechce být tou, která by případně rozvrátila rodinu. Teď se s Jardou po delší době znovu setká. Potvrdí se i v jejich případě rčení, že stará láska nerezaví? Co je někdy víc než tisíc slov?

Žádost o ruku Co všechno někdy předchází žádosti o ruku? Ota ví, že Hedvika je pro něj ta pravá. Miluje ji, je šťastný, že mu dala druhou šanci poté, co jí v panice utekl od oltáře. Jejich vztah se neustále vyvíjí a prohlubuje. To, co si Ota ještě před rokem vůbec nedokázal představit, je pro něj nyní tou nejbáječnější novinkou i velkou výzvou k tomu, aby od základů změnil svůj život… Proč se Ota rozhodne požádat Hedviku o ruku? Co všechno se u něj změní?

Martinovo zúčtování Kdy je ten správný okamžik udělat tlustou čáru za minulostí, přestat se ohlížet a vykročit směrem k novému začátku? A jak tuhle tlustou čáru udělat? Martin se v tom teď pěkně plácá kvůli Šárce. Najednou vše vidí naprosto jasně, takže je jen otázkou času, kdy si s ní vyřídí své účty a bez obalu jí vmete do obličeje, co si o ní a jejich vztahu myslí… Jaký spád tohle zúčtování nabere? Kdo Martina překvapivě zachrání? A jaké velké novinky změní život Veronice, Filipovi a Patrikovi?