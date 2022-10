Seriál Ulice: Soupeření otce a syna, dopis ze záhrobí i hrozba únosu

Tonda Hložánek nezvládá neúspěchy ve volbách a ohrožení své kariéry vlastním synem. Karla procitá ze zamilovanosti k Jakubovi a obává se možných nebezpečných důsledků. A přizná se konečně Karla Márovi, že mu byla nevěrná? Co vše se stane tento týden?

Otec versus syn Jak daleko mohou dojít neshody otce a syna, když spolu soupeří o kariéru? Zdá se, že Tonda Hložánek přestal zvládat nátlak kolem voleb a úspěchů svého vlastního syna. Ten je totiž podle všeho nejen mladší, ale mezi voliči také oblíbenější. Jak daleko může dojít závidění úspěchů ve vlastní rodině? Jak dopadnou volby a jaký důsledek budou mít jejich výsledky? Co se stane tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Nešťastné důsledky šikany Být terčem šikany ze strany starších spolužáků? To dokáže s psychikou oběti hodně zamávat. Na vlastní kůži to poznává také Šimon. V poslední době mu nedají pokoj Viktor a Roman, kteří se ve škole chovají jako protřelí mazáci. Šimonovi tahle dvojice denně znepříjemňuje život. Kluci ho fyzicky i psychicky týrají kvůli pocitu vlastní důležitosti a převahy. Bohužel to zajde tak daleko, že Šimon udělá pod nátlakem něco, co začne hned řešit i ředitel školy, takže se to záhy provalí také u Šimona doma...

Únos Vojty Některá prozření bývají dost bolestivá a rozchody velmi náročné, pokud ten druhý odmítá akceptovat, že je konec. Karla až nyní zjišťuje, co je Jakub doopravdy zač, jakou hrozbou je pro ni i její rodinu. Jakub už totiž překračuje všechny meze. Využívá toho, že ho rodina Karly zná, že k ní má hodně blízko. Nejprve si odchytí Máru, pak se zaměří na Vojtu. Díky němu se dokonce dostane ke Karle domů. A nejen to. Právě s Vojtou má Jakub své plány, které by se klidně daly brát i jako únos. To je pro Karlu už taková výstraha, že začne celou situaci urychleně řešit. Jak? Koho všeho se to dotkne? A jak na to zareaguje právě neodbytný Jakub, který je na ní patologicky závislý? Nepříjemné důsledky vztahu s Jakubem možná budou mít další dohru. Karla, která začíná sledovat, jak nevyzrazený vztah s Jakubem začíná mít negativní vliv i na její rodinu, která se navíc ocitá v přímém ohrožení, se rozhodne k radikálnímu kroku. Přizná se konečně Márovi k nevěře, a jak bude Mára reagovat?

Skyler boduje u Aničky Anička začíná o Skyler, která si ji fikaně omotává kolem krku, mluvit čím dál častěji. Navíc pro ni má poslední dobou samou chválu. Čeho si všimne kamarádka Eva a na co ji upozorní? To, co poznamená, Aničce nejspíš nedošlo. V čem má Skyler oproti Báře u Aničky navrch?