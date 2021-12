Seriál Ulice: Štědrovečerní speciál a odchod jedné z postav! Co se stane o Vánocích?

Štáb Ulice letos dostal nevšední úkol, a to vykouzlit překrásnou vánoční atmosféru v době, kdy o svátcích ještě většinou nikdo nechce ani slyšet. „Co se týče příprav a samotného natáčení, všichni si dali záležet, aby v Ulici byla co nejkrásnější výzdoba a aby z celého dílu na diváky dýchal skutečný duch Vánoc, přestože se natáčel na přelomu září a října,“ promluvila o přípravách kreativní producentka Ulice Silvia Klasová a také dodala: „Myslím, že se nám povedlo natočit díl plný laskavého humoru, rozzářených světýlek, dětských očí a splněných očekávání. Dokonce se v Ulici snad poprvé objeví živé ovečky a osel.“

Oblíbené postavy seriálu se chystají na sváteční večer, během kterého se dějí zázraky. Večer, jenž má svou neopakovatelnou atmosféru pro malé i velké. Večer, kdy snad nikdo nechce být sám. Ne všem ale vyjdou přípravy na štědrovečerní posezení s rodinou podle jejich představ. Třeba u Nyklových dojde k menší domácí nehodě, kvůli které musí celá rodina narychlo měnit své plány. To je velký problém hlavně pro Lexíka, který se strachuje, že ho Ježíšek nenajde. Doma má krásný stromeček, pod který může Ježíšek nadělovat. Ovšem když budou na Štědrý večer jinde, je podle něj vánoční nadílka v ohrožení.

Existence Ježíška

Brouka v hlavě má také Vojta Mareček, jenž pořád mudruje, zda Ježíšek je, nebo není. Zviklal ho totiž jeho nejlepší kamarád ze školy, podle kterého dávají dárky pod stromeček rodiče. Karla a Mára nyní Vojtu ujišťují, že tomu tak není, že Ježíšek opravdu existuje a má celý den plné ruce práce s nadělováním. Ale vysvětlujte to malému klukovi, jenž by se rád přesvědčil na vlastní oči, jak to tedy je.