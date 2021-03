Seriál Ulice: Strach o Blanku, soud s Marešem a boj o Prokopa

Předvelikonoční týden je tu. V Ulici bude hodně bouřlivý a zvraty, jež nastanou, poznamenají životy spousty jejích obyvatel. Starousedlíky i ty, kteří se přistěhovali poměrně nedávno, čekají náročné zkoušky, při nichž půjde o život i o lásku. A chybět nebude ani humor, bez kterého to v těchto dnech prostě nejde. Co přinesou nové díly Ulice tento týden?

Tvrdý protiúder Luděk se tváří, že mu nejde o nic jiného než o Blančino dobro. Pomáhá jí, aby se zbavila závislosti na alkoholu, zároveň ale obratně přetrhává její vazby s ostatními, aby ji měl jen pro sebe. Když to Blanka zjistí a vzbouří se, přijde z jeho strany tvrdý protiúder, který on sám nazve alkoholovou provokací… Co všechno jeho čin rozpoutá? Proč se začnou o Blanku strachovat i její nejbližší? Jakým peklem si všichni od té chvíle projdou? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Kolaudace u Prokopa Irena Landová se rozhodne vzít vlastní štěstí za pačesy. Kolaudačního mejdanu u Prokopa hodlá využít k tomu, aby mu dala otevřeně najevo, co k němu cítí. Svým krokem inspiruje kupodivu i Magdu k něčemu, co by do ní nikdo neřekl a co by i pro ni samotnou bylo ještě před pár dny naprosto nemyslitelné… Která z nich nakonec stráví u Prokopa celou noc? A jaké to má následky? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Soud s Marešem Jana a Bára žijí v posledních dnech soudem s Marešem, jenž se bohužel nevyvíjí tak, jak doufaly. A právě v této době se Jana náhodou znovu setká s Marešem ve chvíli, která se ukáže jako zásadní nejen pro ni, ale také pro Sašu Becka a koneckonců i samotného Mareše… Jak tohle setkání dopadne? A jak se to podepíše na vzájemných vztazích Jany, Saši a Mareše? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Zapíjení Sophinky Lumír, Pavel a Mário konečně pořádně zapijí Máriovu dceru Sophinku. Tahle poklidná pánská jízda se ale nečekaně zvrtne v divokou pařbu, na níž tečou panáky proudem a jejíž následky začne vyšetřovat policie… Co všechno se odehraje osudného večera? Jaké tajemství se provalí? A kterého z výtečníků a proč si odveze policie? Seriál Arabela: Vyměněná Šafránková, alkoholik Dlouhý i tajemství prstenu 49 Dovedete si vůbec představit osmdesátá léta bez seriálu Arabela?…