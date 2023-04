Seriál Ulice: Střet Venduly s Martinou, Luďkova otevřená zpověď a odhalené tajemství v Magdině třídě

Tento týden se dění v Ulici ponese v duchu odhalování záhad a podezřívání z nekalostí. Začne to Vendulou, která má už nějakou dobu políčeno na Martinu. Ta už si to nenechá líbit. Kristýna se dozví překvapivé rodinné tajemství, Magda chce vyřešit záhadu prospěchu Matěje a Marka a Miloš nasadí Vítkovi brouka do hlavy.

Martina si to s Vendulou vyřídí Kam až to může vést, když člověk mylně vyhodnotí několik indicií a na základě toho je přesvědčen, že drahá polovička pokukuje po jiných? Vendula řeší už několik týdnů Pavlovu proměnu. Přičítá ji jeho zájmu o charismatickou Martinu. Vše jí do této hypotézy zapadá, dokonce i zaručené rady, jak poznat nevěru, jimiž ji zásobuje z ženských časopisů Ája. Když získá další jednoznačnou indicii, že Martina po Pavlovi jede, už se neudrží a pěkně od plic jí k tomu řekne své. S jedním však nepočítá – s nečekanou reakcí přímé Martiny, která už toho začíná mít dost… Jaké grády nabere tato komedie plná omylů? Co Vendulu hodně zviklá? A co jí poradí Ája? Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Kristýna bude v šoku Vztahy otců a dcer bývají často plné jinotajů, protože tátové se snaží své holky chránit, byť občas hodně nešťastně, a dcery zase nedokážou s otci mluvit otevřeně o intimních věcech, mezi které často počítají i nemoci. Podobně jsou na tom také Luděk a Kristýna. Ta tátovi spoustu věcí neříká, protože jí je předem jasné, jak by zareagoval, třeba i ohledně jejích terapií s Julií. Dokonce se ho dosud ani nezeptala na rodinnou anamnézu. Nyní se ji dozví. A bude hodně překvapená nejen tátovou upřímnou zpovědí, ale i tím, co jí prozradí… Co Luděk až dosud tajil před svými blízkými? A co ho přiměje odhalit překvapivé pravdy?

Magda je na stopě dalšímu odhalení Vyřešení jedné záhady může někdy odhalit i další, umně skrývaná tajemství. To nyní zjistí také Magda, Ota a Prokop, kteří mají na mušce už nějakou dobu nováčky v Magdině třídě – Matěje a Marka Dvořákovy. Na jejich prospěchu jim prostě něco nehraje, a tak se na ně více zaměří. Prokop navíc udělá něco, co vnese do celé záležitosti další, rozhodující úhel pohledu. Pak už stačí jediné – kluky konfrontovat s tím, co se o nich dozvěděli. Přestože čekají ledasco, jejich reakce je přeci jen docela překvapí… Proč? Jaké záhady se začnou na tu původní nabalovat? Kde je zakopaný pes?