Seriál Ulice: Svatby, porody, úmrtí, nové lásky i postavy. Co přinesou nové díly?

Již 17. srpna se na české obrazovky opět v normálním režimu vrátí oblíbený seriál Ulice. Šestnáctá sezóna začne netradičně Velikonočním pondělím, kde před karanténou skončila, děj se však brzy srovná do současnosti. Jaký vás čeká děj a jaké přibydou postavy?

Nyklovi Světlanino náhlé úmrtí, provalení Ájina těhotenství s Máriem, Mastného snaha pomstít se u soudu, ale i láska, pevná rodinná sounáležitost a návrat Ingrid či Pavla Millera, které pojí se Světlanou nejedno tajemství… Co všechno Lumír po manželčině smrti odhalí? Jak se na něm odchod milované ženy podepíše? A jak do života Nyklových opět zasáhne těhotná Ája?

Blanka Luďkovy manipulace, Kristýnin boj o lásku, Blančin alkoholismus, zásnuby i vážné zranění. Přestože Blanka všem tvrdí, že s alkoholem nemá problém, je to právě její pití a Luďkovy manipulace, co ohrozí její vztah s Evženem… Jak zvládnou ti dva tuto těžkou zkoušku? Co všechno Kristýna udělá kvůli své lásce? A jak ovlivní Luďkovo zranění chod celé rodiny?

Magda Zdenčino rozhodnutí podstoupit na švýcarské klinice asistovanou sebevraždu, aby zvítězila nad Alzheimerovou nemocí, hluboce zasáhne její blízké. Jsou schopni přijmout to a podporovat ji až do konce? Co to udělá s jejich životy? A jak si Magda sedne s novým kolegou, sympatickým Prokopem Junkem, kolem kterého se vyrojí spousta otazníků?

Mára a Karla Svatba, porod, nečekané maléry i rodinné štěstí, které vyváží všechny trampoty. Karlu, Máru a jejich blízké čeká hodně emotivní, náročné a současně hezké období. Velkou oporou jim budou jejich blízcí, které opět poznáte v trochu jiném světle… Bez koho se neobejde svatba či porod? Jak přijme Vojta nového sourozence? A jak si Karla a Mára poradí s rodičovstvím?

Jana a Bára Dianino shledání s Pečenkou, Janino dilema, zda mu říct celou pravdu, i její nová práce, opětovné sbližování Jany a Bruna, do kterého zasáhne někdo třetí, Frantovo kroužení kolem Báry i Marešův návrat do života holek, který se neobejde bez následků... Jak tuhle smršť Jana a Bára ustojí? Koho čeká nová láska? A co všechno se skrývá v Bářině třinácté komnatě?

Liškovi Danovy lásky, Ančina nová vášeň, Alicino podnikání i další tajemství, Milošova posedlost či nová postava. U Liškových bude opět docela veselo. Danovi totiž padne do oka Alice, Anče zase její lektor Šimon Fliegel… Co všechno zůstane utajeno Bedřichovi? Čeho všeho je schopen zamilovaný Dan kvůli lásce? A jak Anče změní život její nové hobby a lektor?

Maléřovi Svatba, velké změny, láska i tlustá čára za minulostí. Veronika a Martin už mají nové vztahy, ten jejich prověří hlavně Rozinina svatba. Ta se ovšem dotkne i jejich současných partnerů. Martinovi navíc zasáhne do vztahu i někdo třetí. Co všechno bude u Maléřových během pár týdnů jinak? K čemu se rozhodne Filip? Jaké nové etapy čekají všechny členy rodiny?

Peškovi Nepříjemné úrazy, zásnuby i Kaštan jako lék na ponorku. Také s Peškovými se zasmějete, i když jim samotným chvílemi do smíchu moc nebude. Ale s humorem se vše snáší snáz. V případě Peškových bude někdy i docela škodolibý nebo černý, protože se bude týkat hlavně Kaštana. Jak Vlastimil přijme zásnuby Jolany a Marie? Co to udělá se vzájemnými vztahy?

Ota Šikana, kolaps, zemětřesení ve škole, nový kolega i radostné novinky. Život Oty a jeho blízkých bude jako na houpačce. Mnohem častěji s nimi ale zažijete hezké chvilky, které rychle vystřídají ty horší. Co všechno se u nich změní? Jak si Ota sedne s novým kolegou? A kam až zajde Jakubova partička se svými žertíky? Co všechno její kousky způsobí?