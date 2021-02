Seriál Ulice: Svěří se Bára konečně se svým traumatem Frantovi?

Začátek února přinese i nové začátky do životů obyvatel Ulice. Bára se konečně bude muset vyrovnat s traumatem a promluvit si s Frantou, Lumír dojde k zásadnímu rozhodnutí a Magda bude hledat cestičku k Prokopovi. Co dalšího se stane tento týden?

Bára hledá odvahu Bára zatím nenašla odvahu, aby se svěřila Frantovi, čím si prošla v nedávné minulosti kvůli Marešovi. Stále o tom nedokáže otevřeně hovořit, pořád je to pro ni velmi traumatizující. Navíc má obavy, že by ji Franta nechal, kdyby znal celou pravdu. Ten už ale tuší, že věci se mají trochu jinak, než jak mu Bára naznačila. Po nedávné příhodě, která jím hodně otřásla, by rád věděl, na čem je, aby se rozhodl, jak dál… Bude mít Bára dost kuráže, aby se mu se vším svěřila? Co udělají události posledních dní s jejich vztahem?

Zemětřesení ve vztazích Amálie i Vlastimil Pešek tuší, že se s Marií něco děje. V poslední době je až příliš akční ve snaze pomáhat jim, i když oni by byli raději, kdyby si jich už nevšímala. Teď to mezi nimi kvůli Mariině urputnosti pořádně křísne. Jejich hádka však vyvolá obrovské zemětřesení ve vztazích, při kterém vyplují na povrch překvapivá tajemství, velké křivdy, zoufalství, nejistota i žárlivost… Co všechno tají Marie a Jolana svým nejbližším? Proč povolí nervy Vlastimilu Peškovi, jenž je u Marie už na ledacos zvyklý?

Nejistá Anča Anča stále neví, co si myslet o Šimonovi. Pořád se nevyjádřil, i když spolu tráví hodně času a během kurzu fotografování se jí věnuje více než ostatním. Anča tu nejistotu již nevydrží. Vyhecovaná Evou se rozhodne, že dá Šimonovi jasně najevo, co k němu cítí. Má to ale malý háček. Co když svůj signál vyšle shodou náhod k někomu jinému? Jak ustát hrozící trapas? Co všechno se může odehrát v temné komoře při vyvolávání fotografií?

Lumírovo rozhodnutí Lumír se pořád nedokáže vyrovnat se Světlaniným odchodem na věčnost. Chybí mu, je to pro něj stále velmi těžké a bolestivé. Již brzy se však odhodlá k něčemu, čemu se dlouho vyhýbal, k něčemu, co se ukáže jako velmi zásadní krok, díky kterému se rozhodne k obrovským změnám… Co Lumírovi dodá novou energii? K čemu se rozhodne? A jak to vezmou jeho blízcí?