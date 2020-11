Seriál Ulice: Tajemství Světlany odhaleno a poprask kolem svatebního oznámení

Karla a Mára stále marně čekají na porod, Lumír odhaluje nová a nová tajemství kolem Světlany, Magda si neví rady s Prokopem a Pešek opět zuří. Co všechno se bude dít tento týden v Ulici?

Falešný poplach, nebo porod? Kdy je ten správný okamžik k příchodu na svět? Potomek Karly a Máry si dává opravdu na čas. Evidentně se rozhodl, že u mámy v břiše je mu mnohem lépe, a tak si tam hoví a lenoší. Občas mámu pořádně kopne, někdy spustí falešný poplach, aby se neřeklo, že nedělá vůbec nic. Ale jak poznat, co je jen falešný poplach a co začínající porod? Koho to neskutečně vyděsí? A jak vysvětlit Puklické, proč na ni nemáte pořád čas a vždy mizíte s výmluvou, že vaše žena právě rodí? U Karly a Máry bude tento týden opět veselo!

Prokop trnem v oku Co si myslet o člověku, u kterého nikdy nevíte, na čem jste? Anebo je to naopak velmi jednoduché a vy jen kvůli svému zklamání a jedné špatné zkušenosti špatně čtete jinak naprosto jasné signály? Magda si o novém kolegovi nedělá iluze. Je jí trnem v oku nejen Prokopova těsná spolupráce s ředitelkou Landovou, jež chvílemi vypadá i jako bonzování, ale také evidentní zájem studentek o sympatickou posilu profesorského sboru. Je to jen žárlivost, anebo Magda Prokopa prokoukla? Čím ji znovu překvapí? A jak to s ním má Landová? Nač u něj spoléhá?

Záhady kolem Světlany Nakolik známe své blízké a důvěřujeme jim? A jak málo někdy stačí, abychom o nich začali pochybovat a podezírat je? Lumír se pomalu vzpamatovává z otřesu, který mu způsobila Světlanina smrt. Přestože mu Světlana hodně chybí, najednou neví, co si myslet o všem, co nyní vyplouvá na povrch a co se jí hodně týká. Jaká vlastně Světlana byla? Co všechno a proč mu tajila? A kdo a proč mu nyní lže do očí? Záhady kolem Světlany začnou nabírat na obrátkách už tento týden.

Svatební oznámení Co všechno může rozpoutat jedno svatební oznámení? Vlastimil Pešek zase jednou uvidí rudě, jen co si ho přečte. Jsou věci, které prostě nemíní přijmout, i když se jedná o tak radostnou novinku, jako je veselka. A aby toho nebylo málo, své si k tomu řekne také Petr Kaštan, jenž pana Peška bohužel ještě více popíchne proti svatbě. Proč? Jaký poprask pak nastane? Kdo a jak to odnese? A co Vlastimila Peška přiměje, aby se na věci podíval i z jiného úhlu?