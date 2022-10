Seriál Ulice: Tomáš v slzách, Marečkovi čelí krizi, Lumír se nevzdává

Magda se s dobrovolným odchodem maminky Zdenky jen těžko smiřovala. Když si nyní připomíná její skon, objevil se dopis, který v ní i Tomášovi vyvolal silné emoce. Lumír se nepřestává snažit o to, aby se Lexík konečně sblížil s Kateřinou. Podaří se mu to? A jak vyústí krize Marečkových?

Karlina rodina se hroutí O co déle se vztahy budují, o to rychleji o ně může člověk přijít. Manželství Máry a Karly se otřásá v základech kvůli Jakubovi, který evidentně dosáhl svého − rozbil Karle rodinu. Samotná Karla se nyní snaží zachránit, co se ještě zachránit dá. K tomu musí řešit své soukromí i v práci se šéfem, který je Jakubovým strýcem. A aby toho nebylo málo, v Márovi to vře jako v natlakovaném papiňáku, takže je jen otázkou času, kdy znovu vybuchne.

Tomáš a Magda v slzách Magdina máma Zdenka se před dvěma lety rozhodla k asistované sebevraždě, v níž viděla jediný prostředek, jak zvítězit nad Alzheimerovou chorobou. Magdu i Tomáše vzpomínky na Zdenku vždy zasáhnou, zvláště v této době, kdy si připomínají její skon. Nyní se navíc objevil Zdenčin dopis, který v nich vyvolal nové silné emoce.

Lumírovy trable v lásce Přijetí nového partnera rodinou, zejména malými dětmi, je hodně důležité pro každého, kdo se znovu zamiloval. Také Lumír by byl rád, kdyby Lexík vzal Kateřinu konečně na milost. Jenže tohle velké přání se mu zatím ne a ne splnit, byť to chvílemi vypadá hodně nadějně. Lumír se ale nevzdává. Dnes podnikne další pokus, jak ty dva sblížit. A půjde na to opravdu rafinovaně. Společně podniknou výlet do přírody, který Lumír okoření i malou bojovkou. Ovšem nebyl by to on, aby se mu to trochu nevymklo z rukou a z bojovky se nestalo jedno velké dobrodružství... Co Lumír rozhodně neplánoval?