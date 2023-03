Seriál Ulice: Trapas místo erotiky, vyřizování účtů a nečekané přiznání

Tento týden se ponese ve znamení Mezinárodního dne žen. A právě kolem žen se teď bude všechno točit. Magda se postará o erotické dusno, Skyler se bude snažit rozeštvat Frantu s Bárou, Gábinu bude pronásledovat novinář Tomášek a Vanda už nedokáže skrývat své tajemství.

Magda přichystá erotické překvapení Žhavé překvapení pro partnera pokaždé nese i riziko, že vše skončí pořádným trapasem. To se nyní potvrdí také Magdě, která se rozhodne vztah s Prokopem okořenit trochou erotiky. Nic neponechá náhodě. Na přípravě romantického večera, nákupu nového prádla i na svém zkrášlení si dá opravdu záležet. Kýženého efektu a ocenění se ale nedočká. Prokop si totiž vyrazí s Mirkem, jenž má další důvod k oslavě. Po pár skleničkách pak oba zamíří k Prokopovi domů, aniž by tušili, co Magda chystá…

Skyler dál intrikuje Přebrat holce kluka je jedna věc. Vychutnávat si ale svůj triumf způsobem, který ji ještě více zraní, je věc druhá. Jenže Skyler si prostě nemůže pomoct. Ví, že Františkovi na Báře stále záleží, a tak dělá všechno pro to, aby ji v jeho očích pohaněla a ty dva nadobro rozeštvala. Navíc využije každé příležitosti k tomu, aby Báře dala najevo své vítězství a přisypala sůl do jejích ran. Jenže Bára už několikrát ukázala, že si nemíní nechat všechno líbit… Co Skyler už pořádně přežene a jak to nakonec odnese František?

Zkrat Jirky Hermana Mezinárodní den žen bude v Ulici hodně nabitý. Dojde nejen na rozdávání květin, ale také na potyčky, a to nikoli ty hospodské, jak to občas na oslavách bývá. Gábině a jejím blízkým nezačne den nejlépe kvůli dalšímu Tomáškovu článku, ve kterém si vezme na mušku Jirku Hermana. Když se navíc tento novinář objeví v Gábinině salonu, atmosféra rázem zhoustne. Ovšem to bude jen slabý odvar toho, co nastane ve chvíli, kdy do salonu vejde Jirka Herman. Jakmile Tomáška zaregistruje, uvidí rudě. A nic ho už neudrží… Jak si s novinářem vyřídí účty? A s jakými následky?