Seriál Ulice: Úraz Vilmy Nyklové, drsné setkání Kristýny a Julie, udobření Prokopa a Magdy

Minulý týden odstartovala nová sezona seriálu Ulice, a to pěkně svižně. Magdě se vrátil do života Eddie, na Máru prasklo, že má novou kamarádku s benefity, Miloš začal pochybovat o svém mužství a Vilma Nyklová tak trochu ukradla Lumírovi, Máriovi a Pavlovi jejich pánskou jízdu s trampováním v lese. Co se bude dít v Ulici tento týden?

Dobrý skutek skončí zraněním Vilma Nyklová to na pánské jízdě roztočila tak, že všichni jen zírali. Na rozdíl od nich je nyní plná elánu, a tak má zákonitě roupy. Ráda by něco dělala, nemá však do čeho píchnout. Až Vendula přijde na to, jak akční babičku zaměstnat. Jenže už za pár hodin si to bude pořádně vyčítat, protože Vilma se nešťastnou náhodou zraní. A nebyl by to Lexík, aby hned, jak ji objeví, nezačal organizovat první pomoc přesně podle návodu, který se naučil v Drozdech, což slibuje spoustu humoru… Jak to dopadne? A co je s Vilmou Nyklovou? Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku! Seriál Ulice: Nové díly jsou tu! Co vás čeká v následující sezóně? Těšte se na nové tváře i velké návraty!

Kristýna bude konfrontovat Julii Jak čelit zlu, které rozpíná svá chapadla? Kristýna si myslela, že za Julií Papežovou udělala před prázdninami tlustou čáru, jenže na ni znovu narazí takovým způsobem, že si o ni začnou její blízcí dělat starost. Kristýna totiž nehodlá jen tak nečinně sedět a dívat se na to, jak Julie ničí svým klientkám život. Sama si tím prošla, ví, kam až může člověka zavést slepá důvěřivost. Na vlastní kůži poznala, jak zdatnou manipulátorkou Julie je. Nyní vyrazí do boje, v němž je vše dovoleno, právě s tímto silným soupeřem, který má ovšem také své slabiny… Jak dopadne jejich přímá konfrontace? Co je pro Kristýnu už hodně přes čáru? A v kom najde cenného spojence?

Co je zač nová Márova známost? Provalení nové známosti před blízkými s sebou přináší také spoustu jejich otázek a samozřejmě i hodně domněnek, pokud není jejich hlad po informacích dostatečně ukojen. To se nyní děje také u Máry, jenž nemá potřebu s kýmkoliv rozebírat vztah se Sylvou. O to větší zvědavost však tato hezká dlouhovláska vzbuzuje, a to nejen u Věrky, která neváhá vyzvídat na všech frontách, aby se o ní něco dozvěděla. Dokonce i Tony a Dominika se začnou pídit, co je Márova nová kamarádka zač. A mají k tomu hodně vážný důvod. Co když Mára sedl na lep podvodnici, která ho chce obrat o všechny peníze? Podle nich tomu vše nasvědčuje, dokonce se objeví i první důkaz… Jaký? Jak to Mára bude řešit? Proč i jemu zatrne?

Prokop chce získat Magdu zpět Co víc může ovlivnit vzájemný vztah než společně prožité, velmi emotivní a dojemné chvíle? Magda i Prokop byli včera hodně naměkko díky Irenině miminku. Oba to obrovsky zasáhlo, oba to nyní řeší. Dolehne to hlavně na Prokopa, jenž si uvědomí, jak moc mu Magda chybí, že ji stále miluje, touží po ní a že by byl rád, kdyby se k sobě vrátili. Navíc nezůstane jen u přání. Prokop hned udělá první krok k tomu, aby Magdu získal nazpět… K čemu se odhodlá? A jak to vezme Magda? Jak to má s Prokopem ona?